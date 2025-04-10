Ракеты собирают не только для атак: СНБО бьет тревогу из-за агрессивных планов РФ

Кремль имеет значительный запас ракет, который постоянно пополняется, рассказал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

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Россия готовит ракетные удары не только по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, Главред

Главное из заявления Коваленко:

Кремль постоянно пополняет запасы ракет

РФ готовится не только к обстрелам Украины, но и к войне против стран Запада

Через 4-6 лет Россия может начать новую войну

Россия продолжает наращивать арсенал вооружения, в частности ракет. Кремль готовится не только к дальнейшим обстрелам Украины, но и к возможной войне против стран Запада. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в комментарии 24 Каналу.

По его словам, у Кремля уже есть значительный запас ракет, который постоянно пополняется. Если бы он использовался исключительно для ударов по Украине, обстрелов было бы гораздо больше. Это, как заметил Коваленко, свидетельствует о подготовке России к более масштабной войне.

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"Однако это не только для обстрелов Украины. Мы уже можем говорить, что враг накапливает ресурсы для возможной войны против стран Запада. Не стоит смеяться над этими планами, они есть", - сказал он.

По мнению Коваленко, если Европа не изменит своего подхода к безопасности, то уже через 4-6 лет Россия может начать новую войну. В первую очередь под угрозой окажутся страны Балтии.

Руководитель ЦПД отметил, что Силы обороны имеют достаточно информации о вражеских ракетах, дронах-камикадзе типа "Шахед" и местах базирования авиации РФ. Именно поэтому удары украинских дронов по российским военным объектам - это вопрос национальной безопасности. В то же время, несмотря на недостаток систем ПВО, Россия пытается компенсировать это наращиванием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Откуда и чем Россия бьет по Украине / Инфографика: Главред

Угроза ракетных ударов РФ по Украине - новости по теме

Напомним, Россия существенно нарастила атаки по Украине - количество ударов беспилотников в феврале 2025 года выросло более чем на 50% по сравнению с январем. Как сообщает ISW, Кремль стремится использовать эти атаки для давления на Украину во время переговоров с США.

Также Россия модернизировала свои ракеты, что усложнило задачи украинской ПВО. Генерал-лейтенант Игорь Романенко пояснил, что ракеты теперь облетают зоны поражения, пролетая на малой высоте, что делает их более трудными для перехвата.

Как сообщал Главред, разведка НАТО фиксирует активное производство ракет в России, несмотря на уменьшение ракетных атак в последнее время. Враг накапливает ракеты для будущих массированных ударов и активно закупает ракеты у Северной Кореи.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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