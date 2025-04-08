Мощный взрыв и пожар: Харьков под атакой российских дронов

Что известно:
- РФ атаковала Харьков "Шахедами"
- Взрывы прогремели в двух районов
- В результате вражеской атаки поднялись пожары
Российские оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе поднялся пожар. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Прилет" был в Киевском районе Харькова.
"На месте - пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.
После этого в Воздушных силах ВСУ призвали жителей Харьковщины не выходить из укрытий. В направлении региона летят еще ударные дроны.
"Несколько групп ударных БпЛА через Донецкую область в направлении Харьковщины", - говорится в сообщении.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также подтвердил, что угроза сохраняется.
"В Харькове прогремел взрыв! Угроза вражеских ударов сохраняется. Находитесь в укрытиях", - написал он.
Впоследствии Терехов уточнил, что оба взрыва были примерно в одном месте. В результате атаки загорелась хозяйственная постройка.
"О пострадавших информации на данную минуту нет", - написал он.
По данным Синегубова второй "прилет" был в Шевченковском районе города.
По состоянию на 21:30 уже известно об одном пострадавшем. В Киевском районе попадание произошло в двухэтажное здание.
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