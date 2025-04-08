Мощный взрыв и пожар: Харьков под атакой российских дронов

В результате удара на месте попадания поднялся пожар. Это подтвердили в горсовете.

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Харьков под атакой Шахедов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Что известно:

РФ атаковала Харьков "Шахедами"

Взрывы прогремели в двух районов

В результате вражеской атаки поднялись пожары

Российские оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе поднялся пожар. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Прилет" был в Киевском районе Харькова.

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"На месте - пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

После этого в Воздушных силах ВСУ призвали жителей Харьковщины не выходить из укрытий. В направлении региона летят еще ударные дроны.

"Несколько групп ударных БпЛА через Донецкую область в направлении Харьковщины", - говорится в сообщении.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также подтвердил, что угроза сохраняется.

"В Харькове прогремел взрыв! Угроза вражеских ударов сохраняется. Находитесь в укрытиях", - написал он.

Впоследствии Терехов уточнил, что оба взрыва были примерно в одном месте. В результате атаки загорелась хозяйственная постройка.

"О пострадавших информации на данную минуту нет", - написал он.

По данным Синегубова второй "прилет" был в Шевченковском районе города.

По состоянию на 21:30 уже известно об одном пострадавшем. В Киевском районе попадание произошло в двухэтажное здание.

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