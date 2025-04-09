Пожары и раненые: Харьков был под массированной атакой дронов

Кратко:
- В Харькове вспыхнули пожары после атаки дронов
- Есть пострадавшие
В ночь на 9 апреля Харьков был под массированными ударами российских БпПЛА. Вспыхнули пожары, есть пострадавшие.
Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, вчера вечером под обстрел ударными беспилотниками попали три района Харькова - Киевский, Индустриальный и Основянский.
Попадания были по гражданским предприятиям, складским и производственным зданиям и СТО. Произошло 6 очагов возгорания. Общая площадь пожара составила более 1200 м кв.
По предварительным данным, два человека пострадали.
На месте происшествия работают подразделения ГосЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы.
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что российская армия нанесла около 20 ударов по Основянскому, Индустриальному, Шевченковскому и Киевскому районам.
Большинство ударов пришлось по Основянскому району – около 15 ударов из 20, все они – по промышленной зоне. В Киевском районе повреждены около 10 частных домов.
Чубенко также сообщил, что в результате ударов РФ пострадали два человека: 65-летний охранник, который имеет ранение головы и острую реакцию на стресс, а также помощь медиков из-за острой реакции на стресс понадобилась 50-летней женщине.
Смотрите видео - В Харьковской областной прокуратуре рассказали подробности атаки на Харьков:
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, вечером 8 апреля российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед".
В ночь на 8 апреля российские оккупанты атаковали дронами и из тяжелой артиллерии мирные населенные пункты Днепропетровской области. В результате была повреждена инфраструктура, жилые многоэтажки, предприятие и частные дома.
В ночь на 6 апреля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, использовав ракеты разных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Украинские защитники сбили 53 воздушные цели.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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