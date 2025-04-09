Пожары и раненые: Харьков был под массированной атакой дронов

Вчера вечером под вражеский обстрел ударными беспилотниками попали три района Харькова.

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Обстрел Харькова 8 апреля был массированным / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

В Харькове вспыхнули пожары после атаки дронов

Есть пострадавшие

В ночь на 9 апреля Харьков был под массированными ударами российских БпПЛА. Вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, вчера вечером под обстрел ударными беспилотниками попали три района Харькова - Киевский, Индустриальный и Основянский.

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Попадания были по гражданским предприятиям, складским и производственным зданиям и СТО. Произошло 6 очагов возгорания. Общая площадь пожара составила более 1200 м кв.

По предварительным данным, два человека пострадали.

На месте происшествия работают подразделения ГосЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что российская армия нанесла около 20 ударов по Основянскому, Индустриальному, Шевченковскому и Киевскому районам.

Большинство ударов пришлось по Основянскому району – около 15 ударов из 20, все они – по промышленной зоне. В Киевском районе повреждены около 10 частных домов.

Чубенко также сообщил, что в результате ударов РФ пострадали два человека: 65-летний охранник, который имеет ранение головы и острую реакцию на стресс, а также помощь медиков из-за острой реакции на стресс понадобилась 50-летней женщине.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Смотрите видео - В Харьковской областной прокуратуре рассказали подробности атаки на Харьков:

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, вечером 8 апреля российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед".

В ночь на 8 апреля российские оккупанты атаковали дронами и из тяжелой артиллерии мирные населенные пункты Днепропетровской области. В результате была повреждена инфраструктура, жилые многоэтажки, предприятие и частные дома.

В ночь на 6 апреля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, использовав ракеты разных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Украинские защитники сбили 53 воздушные цели.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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