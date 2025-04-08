Повреждены дома и машины, начались пожары: Днепр под массированной атакой "Шахедов"

В результате вражеской атаки известно о пострадавших. Некоторые находятся в тяжелом состоянии.

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РФ атаковала Днепр Шахедами / Колаж: Главред, фото: Telegram

Что известно:

РФ атаковала Днепр "Шахедами"

В результате атаки начались пожары

В результате атаки есть пострадавшие

Российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". Об этом предупреждал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Внимание! В область залетела группа вражеских шахедов, позаботьтесь о безопасности. Берегите себя и близких", - писал он.

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После этого в городе прогремели мощные взрывы. В результате атаки в городе произошли пожары. Уже известно о том, что были повреждены жилые дома.

"Днепр. Было громко. В результате атаки БПЛА в городе произошли пожары. Предварительно, есть повреждения частных домов и авто. Информацию уточняем", - написал Лысак.

Один из пожаров поднялся прямо перед многоэтажным домом.

В результате атаки пострадали 14 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии, остальные находятся в состоянии средней тяжести. Пострадали люди в возрасте от 18 до 87 лет. Половина пострадавших - госпитализированы.

"У людей резаные раны, осколочные поражения, ушибы, черепно-мозговые травмы. Некоторым понадобилась помощь из-за сильного стресса", - написал Лысак.

Смотрите видео с последствиями атаки в Днепре:

РФ атаковала Днепр Шахедами / фото: скриншот

Местные Telegram-каналы сообщают о том, что в Днепре горит газовая труба.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что под атакой были жилые дома. В многоэтажках было выбито по меньшей мере 200 окон.

"Данные о разрушениях уточняем. Городские больницы принимают пострадавших. Коммунальщики ждут сигнала спасателей и полиции, чтобы также приступить к работе", - написал он.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 апреля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, использовав ракеты различных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Украинские защитники сбили 53 воздушные цели.

В ночь на 5 апреля российские оккупанты ночью запустили по Украине 92 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 51 вражеский дрон. Еще 31 беспилотник-имитатор - не достиг целей (были локально потеряны, без негативных последствий).

2 апреля Россия осуществила новую массированную атаку, выпустив 74 дрона по Украине. Основной целью стал Харьков, на который было направлено не менее 14 ударных беспилотников.

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