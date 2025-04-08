Повреждены дома и машины, начались пожары: Днепр под массированной атакой "Шахедов"

Что известно:
- РФ атаковала Днепр "Шахедами"
- В результате атаки начались пожары
- В результате атаки есть пострадавшие
Российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". Об этом предупреждал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Внимание! В область залетела группа вражеских шахедов, позаботьтесь о безопасности. Берегите себя и близких", - писал он.
После этого в городе прогремели мощные взрывы. В результате атаки в городе произошли пожары. Уже известно о том, что были повреждены жилые дома.
"Днепр. Было громко. В результате атаки БПЛА в городе произошли пожары. Предварительно, есть повреждения частных домов и авто. Информацию уточняем", - написал Лысак.
Один из пожаров поднялся прямо перед многоэтажным домом.
В результате атаки пострадали 14 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии, остальные находятся в состоянии средней тяжести. Пострадали люди в возрасте от 18 до 87 лет. Половина пострадавших - госпитализированы.
"У людей резаные раны, осколочные поражения, ушибы, черепно-мозговые травмы. Некоторым понадобилась помощь из-за сильного стресса", - написал Лысак.
Смотрите видео с последствиями атаки в Днепре:
Местные Telegram-каналы сообщают о том, что в Днепре горит газовая труба.
Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что под атакой были жилые дома. В многоэтажках было выбито по меньшей мере 200 окон.
"Данные о разрушениях уточняем. Городские больницы принимают пострадавших. Коммунальщики ждут сигнала спасателей и полиции, чтобы также приступить к работе", - написал он.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 6 апреля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, использовав ракеты различных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Украинские защитники сбили 53 воздушные цели.
В ночь на 5 апреля российские оккупанты ночью запустили по Украине 92 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 51 вражеский дрон. Еще 31 беспилотник-имитатор - не достиг целей (были локально потеряны, без негативных последствий).
2 апреля Россия осуществила новую массированную атаку, выпустив 74 дрона по Украине. Основной целью стал Харьков, на который было направлено не менее 14 ударных беспилотников.
Другие новости:
- Удар РФ по Киеву: в результате атаки разрушены офисы известных телеканалов
- 5 ракетных ударов в одной области: Россия изменила тактику атак по Украине
- В тактике россиян произошел сбой: что было не так с массированной ракетной атакой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред