'Война продолжится': мрачный прогноз генерала-разведчика о переговорах в Турции

Переговорам лидеров Украины и России должна предшествовать системная подготовка, считает Николай Маломуж.

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/ коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", УНИАН

Главное из заявлений Маломужа:

Москва будет уклоняться от переговоров

Война продолжится, кардинальных изменений пока не стоит ожидать

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж заявил о том, что диктатор Владимир Путин заявление президента Украины Владимира Зеленского с призывом встретиться воспринимает как давление на него и вызов, поэтому Москва будет уклоняться от таких переговоров.

"Подчеркиваю, переговорам лидеров Украины и России должна предшествовать системная подготовка, в частности, кропотливая работа рабочих групп, аппаратов президентов, дипломатов. А сейчас переговоры проводить рано. Сейчас нужна подготовка, прежде всего, наша работа со странами, имеющими влияние на Россию, в частности, Китай, – их нужно подключить, это поможет выработать конструктивные решения. Мы не можем отталкивать эти страны из-за того, что они были на параде 9 мая и являются сторонниками Москвы", - пояснил он в интервью Главреду.

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Эксперт считает, что Россия должна четко осознавать, что ей грозит в случае отказа соблюдать перемирие и вести переговоры.

"Пока США не готовы прибегать к радикальному давлению на Москву, даже если не будет ни 30-дневного перемирия, ни согласия Путина на встречу с Зеленским в Стамбуле, ни начала конструктивных переговоров. Команда Трампа не оставляет надежд договориться с Кремлем. Поэтому – будут продолжаться дискуссии, будет затяжной процесс, будут звучать угрозы со стороны США санкциями против РФ и предоставлением Украине высокоточного оружия. Но, подчеркиваю, это будет долгая история", - подчеркнул он.

Собеседник уверен, что никаких радикальных действий в отношении России ни со стороны американцев, ни со стороны европейцев не будет, поскольку они боятся, что это обесценит переговорный процесс и усилит конфронтацию.

"В общем, война будет продолжаться, и никаких кардинальных изменений пока не стоит ожидать. Нужна эффективная работа со странами, способными влиять на Россию", - добавил Маломуж.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции. Американский президент отреагировал на заявление Путина о готовности к переговорам.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Президент ожидает прекращения огня 12 мая.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая, минимум на 30 дней.

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Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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