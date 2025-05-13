Зеленский готов к прямому разговору в Стамбуле только с Путиным - Подоляк

Принять решение о продолжении или прекращении войны со стороны РФ может лишь глава Кремля.

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Зеленский готов к прямым переговорам только с Путиным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы:

В РФ решение принимает один человек

Любые форматы переговоров, кроме встречи Путина и Зеленского, будут формальными

Во время возможных переговоров в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский готов разговаривать только с главой Кремля Владимиром Путиным. Любые другие форматы переговоров - это формальное присутствие без результата. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

По словам Подоляка, для всех очевидна конструкция власти в России, и даже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров или премьер-министр РФ Михаил Мишустин вряд ли будут уполномочены на те или иные решения.

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"То есть принять решение о продолжении или прекращении войны может только Путин", - сказал советник Офиса президента.

Подоляк подчеркнул, что конструкция переговорного процесса в Стамбуле очевидна: есть человек, который принимает решение со стороны Украины и есть человек, который принимает решение со стороны России. Все остальное - это формальное присутствие без результата.

"Это опять же затягивание времени. Какой смысл проводить встречу на низшем уровне", - заявил он.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что президент США Дональд Трамп настаивает на прямом диалоге между Киевом и Москвой для завершения войны. Если стороны не согласятся на переговоры в ближайшее время, США могут выйти из процесса мирного урегулирования.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия и Украина могут достичь прогресса на переговорах 15 мая в Стамбуле. Однако для этого есть условие. В частности, Киев должен "отказаться от любых ультиматумов".

Аналитики Института изучения войны считают, что российские официальные лица, вероятно, ставят условия для того, чтобы хозяин Кремля Владимир Путин отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского встретиться 15 мая в Стамбуле для двусторонних переговоров о прекращении огня.

Тем временем по данным Bloomberg, европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Турции, прежде чем подталкивать США к объявлению новых санкций против Москвы.

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