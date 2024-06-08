РФ готовит 'пушечное мясо': оккупантов перебрасывают с Херсонщины на Харьковщину

Во время обязательного обновления данных в "военкоматах", местных агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией, рассказали в ЦНС.

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Россияне перебрасывают военных с Херсонщины на Харьковщину / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 22 отдельная механизированная бригада

Российские войска несут значительные потери на Харьковском направлении. Чтобы пополнить свои силы, оккупанты перебрасывают подразделения из Херсонской области на Харьковщину. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Не имея успехов на северном фронте, враг начал переброску частей из Херсонщины на харьковское направление. По сообщениям местных, россияне перебрасывают некоторые части, а также в командировку отправляют операторов дронов", - рассказали в ЦНС. видео дня

Также оккупанты нарастили комплектование "Добровольческого батальона Маргелова", чтобы пополнить потери.

В то же время россияне агитируют местных заключать контракт на службу во время обязательного обновления данных в "военкоматах". Нередко враг угрожает принудительной мобилизацией.

"Это является очередным преступлением оккупантов, которые мобилизуют местное население на войну против Родины. Центр национального сопротивления призывает сообщать о враге, чтобы каждый понес ответственность за свои преступления. Также призываем не портить свою жизнь службой на оккупанта, и саботировать приказы россиян", - отметили в ЦНС.

Что такое Центр национального сопротивления Созданный Силами специальных операций для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС учит ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", который вступил в силу в январе 2022 года.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты за несколько месяцев достигли лишь ограниченных успехов на фронте в Украине, несмотря на нехватку оружия и боеприпасов у украинских военных. Преимущество россиян разрушается, а их окно для прорыва сужается, пишет Bloomberg.

Также за последние дни украинским защитникам удалось выбить российских оккупантов из центральных кварталов Волчанска Харьковской области. Российские пропагандисты сообщают, что часть оккупантов в городе окружена и отрезана.

Кроме этого, на Покровском направлении 47-я отдельная механизированная бригада сдерживает по меньшей мере три боевые бригады российской армии, сообщает пресс-служба Сухопутных войск. Россияне не сбавляют темп штурмовых действий, сосредотачивая усилия на этом направлении.

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