'Тревожная' операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев

Сейчас Украина может применять западное оружие, поэтому если Россия будет разворачивать боевые колонны, то ВСУ будет чем отвечать врагу, говорит Черник.

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Оккупанты могут прибегнуть к "беспокоящей" операции на Сумщине или Харьковщине / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот YouTube, Армия inform

В Швейцарии 15-16 июня состоится Саммит мира. Президент страны-агрессора Владимир Путин помешан на различных символах, поэтому к этому времени может попытаться "показать силу". В частности, оккупанты могут прибегнуть к "беспокоящей" операции на Сумщине или Харьковщине. Это вполне может произойти 9 июня, сказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник, передает 24 Канал.

Он подчеркнул, что сейчас Россия не имеет достаточно укомплектованной группировки, чтобы она смогла осуществить прорывную операцию по нормативам дивизии. Для этого врагу нужно сосредоточить там не менее 100 тысяч солдат. Сейчас группировка состоит из:

около 53 тысяч оккупантов;

400 танков;

до тысячи стволов артиллерии и реактивных систем залпового огня;

1,5 тысячи бронетехники.

"Это далеко не та группировка, которая может что-то прорвать. Но может ли быть "беспокоящая" операция по Харьковскому лекалу, когда несколько батальонных групп применяют одновременно? Однозначно да. Может ли это быть 9 июня? Может быть", - сказал полковник запаса. видео дня

Черник также добавил, что сейчас Украина может применять западное оружие, поэтому если Россия будет разворачивать боевые колонны, то ВСУ будет чем отвечать врагу.

"Во время "беспокоящей" операции на Харьковщине наши воины могли применять только украинское оружие и дроны", - напомнил он.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко отметил, что Россия настроена на долгую и изнурительную войну против Украины. Кремль может повторить в Харькове жесткую стратегию, которую когда-то применили против сирийского Алеппо в 2016 году.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска могут начать наступательные действия на Золочевском направлении, что на северо-западе от города Харьков.

Российская оккупационная армия может попытаться провернуть на Сумщине ту же операцию, что и в Харьковской области. Однако о захвате Сум, Харькова или Киева речь не идет.

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