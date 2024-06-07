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Не хочу этим делиться "но": Зеленский рассказал Байдену о ситуации в Харькове

Мария Николишин
7 июня 2024, 20:27
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Зеленский поблагодарил США, что они все же примут участие в Саммите мира, пусть не на уровне Байдена, а на уровне вице-президента.
Не хочу этим делиться 'но': Зеленский рассказал Байдену о ситуации в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским лидером Джо Байденом в Париже / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским лидером Джо Байденом в Париже. В Белом доме обнародовали некоторые разговоры, в частности о ситуации в Харьковской области.

Отмечается, что украинский президент намекнул, что речь идет о разрешении наносить удары по России.

"Я хочу сегодня поговорить об усилении Харьковской области. Вы уже сказали, что это очень важно. И ваши решения имели очень, очень положительное влияние. Я не хочу делиться этим всем, всеми деталями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые детали с поля боя, которые вы должны услышать от нас. Мы благодарны за это", - высказался президент.

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Кроме того, Зеленский поблагодарил США, что они все же примут участие в Саммите мира, пусть не на уровне Байдена, а на уровне вице-президента.

"Также я хочу сказать о противовоздушной обороне полностью на нашей территории. И мы благодарны за участие в мирном саммите на уровне вице-президента. Большое вам спасибо. Мы думаем, что у нас будет более 100 стран, и я надеюсь, что это будет первым шагом на этом пути к миру. Нам нужен мир в Украине, но мы будем оставаться, в любом случае, оставаться сильными", - подчеркнул президент Украины.

Смотрите видео - Зеленский в Париже провел встречу с Байденом:

Не хочу этим делиться 'но': Зеленский рассказал Байдену о ситуации в Харькове

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".

Визит Зеленского во Францию - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 июня, выступил перед Национальным собранием Франции. Он заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки для завершения войны со страной-агрессором РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что после Украины российская агрессия может быть направлена против других европейских государств.

В свою очередь, президент США Джо Байден извинился перед Зеленским и всем украинским народом из-за задержек с военной помощью.

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