Не хочу этим делиться 'но': Зеленский рассказал Байдену о ситуации в Харькове

Зеленский поблагодарил США, что они все же примут участие в Саммите мира, пусть не на уровне Байдена, а на уровне вице-президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским лидером Джо Байденом в Париже / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским лидером Джо Байденом в Париже. В Белом доме обнародовали некоторые разговоры, в частности о ситуации в Харьковской области.

Отмечается, что украинский президент намекнул, что речь идет о разрешении наносить удары по России.

"Я хочу сегодня поговорить об усилении Харьковской области. Вы уже сказали, что это очень важно. И ваши решения имели очень, очень положительное влияние. Я не хочу делиться этим всем, всеми деталями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые детали с поля боя, которые вы должны услышать от нас. Мы благодарны за это", - высказался президент. видео дня

Кроме того, Зеленский поблагодарил США, что они все же примут участие в Саммите мира, пусть не на уровне Байдена, а на уровне вице-президента.

"Также я хочу сказать о противовоздушной обороне полностью на нашей территории. И мы благодарны за участие в мирном саммите на уровне вице-президента. Большое вам спасибо. Мы думаем, что у нас будет более 100 стран, и я надеюсь, что это будет первым шагом на этом пути к миру. Нам нужен мир в Украине, но мы будем оставаться, в любом случае, оставаться сильными", - подчеркнул президент Украины.

Смотрите видео - Зеленский в Париже провел встречу с Байденом:

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 июня, выступил перед Национальным собранием Франции. Он заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки для завершения войны со страной-агрессором РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что после Украины российская агрессия может быть направлена против других европейских государств.

В свою очередь, президент США Джо Байден извинился перед Зеленским и всем украинским народом из-за задержек с военной помощью.

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