УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Постоянные штурмы пехотой и техникой: РФ пытается создать "болевую точку" на фронте

Ангелина Подвысоцкая
7 июня 2024, 19:06
14
Российские оккупанты пытаются продвигаться на Купянском направлении.
Постоянные штурмы пехотой и техникой: РФ пытается создать 'болевую точку' на фронте
Россияне пытаются создать на Купянском направлении "болевую точку" / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Купянском направлении, применяя ранее накопленные силы. На этом направлении враг пытается создать "болевую точку". Об этом заявил военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович, сообщает Еспресо.

На этом направлении продолжаются постоянные штурмы со стороны врага.

"Сейчас враг активен в полосе ответственности нашей бригады - это район Стельмаховки. Уже второй месяц россияне штурмуют нас. Противник определенное время накапливает силы, а пока накапливаются силы, то он уменьшает штурмы. То есть больше работает малыми группами, пехотой, используя меньше бронетехники. Как только россияне накопили ресурсов, то они направляют все эти ресурсы на штурм. Это может 8-10 единиц техники, которая одновременно идет на наши позиции, используя десант и танки", - сказал военный.

видео дня

В то же время отмечается, что украинские военные делают все, чтобы не дать врагу воплотить планы, отбивая все атаки.

Что известно о Купянске и почему город очень важен

Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог.

27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.
Как пишет Forbes, к югу от города расположен поселок Купянск-Узловой, который является крупным железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее - на российские Белгород и Валуйки. На юго-восток - на оккупированные Сватово - Рубежное - Попасную. Юго-западнее - на деоккупированный Святогорск. На северо-запад - на Харьков.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики.

Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", который отвечает за это направление, также говорит, что
Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

Наступление РФ в Харьковской области - последние новости

Ранее Владимир Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине. На поле боя все решают смелость и стойкость украинских бойцов, которые отражают атаки российских оккупантов, сказал президент Владимир Зеленский.

Напомним, наступление войск РФ на севере Харьковской области проваливается, считают в разведке Минобороны Великобритании. Как считают аналитики, враг не смог создать "буферную зону" и вряд ли способен достичь серьезных прорывов в ближайшие дни.

Как сообщалось ранее, бойцы ВСУ готовы уничтожать установки, которыми войска России бьют по Харькову, считает командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко. Для этого нужно, чтобы Соединенные Штаты и другие страны-партнеры сняли свое табу на удары иностранным оружием по территории РФ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Купянск вторжение России
Реклама

Главное за день

В Украине объявили штормовое предупреждение: будут град, шквалы, грозы и дожди

В Украине объявили штормовое предупреждение: будут град, шквалы, грозы и дожди

19:37 Синоптик
У россиян большие проблемы: ВСУ могут открыть новую "охоту" в Крыму - Свитан

У россиян большие проблемы: ВСУ могут открыть новую "охоту" в Крыму - Свитан

19:25 Украина
Появятся часы, когда у всех будет свет: графики отключения электроэнергии 8 июня

Появятся часы, когда у всех будет свет: графики отключения электроэнергии 8 июня

17:35 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события 32357

Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события

Король Чарльз выдворил принца и принцессу из дома - что случилось 18305

Король Чарльз выдворил принца и принцессу из дома - что случилось

Это мало кто знает: чем полезен чай из липы - главный секрет напитка 11092

Это мало кто знает: чем полезен чай из липы - главный секрет напитка

Я не для тебя : бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу сделала признание 4700

"Я не для тебя": бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу сделала признание

Последние новости

19:43

Снаряды разного качества и очереди до 2027: Жирохов раскрыл проблемы в поставках оружия

19:37

В Украине объявили штормовое предупреждение: будут град, шквалы, грозы и дожди

19:25

У россиян большие проблемы: ВСУ могут открыть новую "охоту" в Крыму - Свитан

19:18

"F-16 - приоритет": в ВС сделали неожиданное заявление об истребителях Mirage

19:10

Российские оккупанты хвастаются очередным орудием убийствамнение

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - ЖироховУкраина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов
19:06

Постоянные штурмы пехотой и техникой: РФ пытается создать "болевую точку" на фронте

18:58

"Путин не сможет растоптать Украину": США сказали, почему дали разрешение на удары по РФ

18:44

Что значит "варити воду": мало кто знает правильный ответВидео

18:34

Будет блестеть как новое: как почистить золото в домашних условиях - лайфхакВидео

Реклама
17:35

Появятся часы, когда у всех будет свет: графики отключения электроэнергии 8 июня

17:33

Фатальный удар по "мосту Путина" или новой дороге в Крым: ВСУ ждет дилемма

17:27

"Любит Украину и хочет возвращаться": украинский режиссер раскрыл тайну предательницы Ани Лорак

17:09

Без этого документа паспорт не выдадут: что нужно знать украинцам за рубежом

17:01

В Луганске "прилетело" по оккупантам: Лысогор раскрыл детали мощного удара ВСУВидео

16:46

Будут обходить десятой дорогой: 2 неожиданных способа, как избавиться от слизнейВидео

16:38

"Никогда не чистите зубы": стоматолог разорвала TikTok необычными советами

16:36

Мирное соглашение и участие РФ: в Швейцарии сделали заявление по Саммиту мира

16:24

Удары по военным целям в Беларуси: политолог рассказал, пойдут ли на это ВСУ

16:17

Будет прилив счастья: что нужно выбросить 8 июня - приметы

16:14

На Сумщине восемь сел на границе с РФ под угрозой: объявлена эвакуация

Реклама
16:12

Путинист Филипп Киркоров собрался цинично перевести миллионы "детям Донбасса"

15:48

"У нас были проблемы": Байден открыто извинился перед Зеленским

15:38

Украинские женщины-политики и их "двойники" среди наших знаменитостей

15:29

Добавляют не только краску: как отличить качественный чай от подделки - простой методВидео

15:20

Новое контрнаступление ВСУ: названы сроки и условия для его начала

15:16

Московская дочь Ольги Сумской показала свою жизнь в России

15:02

Как починить протертые джинсы: от дырки на одежде не останется и следаВидео

14:58

Ударит температура +32 и будут сильные грозы: в Украине изменится погода

14:54

Сожгли "жирные" цели: ВСУ накрыли огнем из HIMARS оккупантов на Юге

14:14

Переговоры Зеленского и Байдена: подробности и первые заявления

14:12

Украина вышла на финальную стадию вступления в ЕС: известна дата начала переговоров

13:52

"Россияне уже вымотались": война в Украине переходит в новую фазу - Жирохов

13:50

Беглец Дмитрий Ступка рассказал о проблемах отца после "пьяного" ДТП - детали

13:47

Умер звезда фильма "Крепкий орешек"

13:38

Лучше ATACMS: названо самое эффективное оружие для уничтожения Крымского моста

13:38

Мало кто знает чем полезен борщ: неожиданный ответ просто убьет наповал

13:15

В Украине вводят новый режим отключений электроэнергии: названы сроки и детали

12:48

Зеленский во Франции сказал, на кого Путин нападет после УкраиныВидео

12:29

Макрон позвонил Байдену: отправят ли США свои войска в Украину - Politico

12:12

Король Чарльз III покинул Великобританию - что случилось

Реклама
12:06

Армия Украины выбивает оккупантов: в ВСУ раскрыли ситуацию в Харьковской области

11:59

Масштабные взрывы в Луганске: россияне жалуются на удар ракетами ATACMSВидео

11:59

Территориальных уступок РФ не будет: Зеленский заявил, что Украина выиграет войнуВидео

11:39

В России во время репетиции спектакля погибла 28-летняя актриса

11:33

Как скачать видео из TikTok: бывалый хакер подсказал гениальный фокусВидео

11:32

Новолуние в июне 2024: Скорпионам - деньги, Овнам - победа, Ракам - ссораВидео

11:30

Комаров в саду и доме больше не будет: нужно посадить всего 1 растениеВидео

11:11

Порошенко стал богаче на 230 миллионов только за май - СМИ

11:05

Украину вызывают на переговоры: ЕС уже готовит членство - Financial Times

11:03

Будет удар по Крымскому мосту: названы две задачи, которые решают ВСУ

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять