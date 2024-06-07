Постоянные штурмы пехотой и техникой: РФ пытается создать 'болевую точку' на фронте

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Купянском направлении.

https://glavred.info/ukraine/postoyannye-shturmy-pehotoy-i-tehnikoy-rf-pytaetsya-sozdat-bolevuyu-tochku-na-fronte-10571327.html Ссылка скопирована

Россияне пытаются создать на Купянском направлении "болевую точку" / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Купянском направлении, применяя ранее накопленные силы. На этом направлении враг пытается создать "болевую точку". Об этом заявил военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович, сообщает Еспресо.

На этом направлении продолжаются постоянные штурмы со стороны врага.

"Сейчас враг активен в полосе ответственности нашей бригады - это район Стельмаховки. Уже второй месяц россияне штурмуют нас. Противник определенное время накапливает силы, а пока накапливаются силы, то он уменьшает штурмы. То есть больше работает малыми группами, пехотой, используя меньше бронетехники. Как только россияне накопили ресурсов, то они направляют все эти ресурсы на штурм. Это может 8-10 единиц техники, которая одновременно идет на наши позиции, используя десант и танки", - сказал военный. видео дня

В то же время отмечается, что украинские военные делают все, чтобы не дать врагу воплотить планы, отбивая все атаки.

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, к югу от города расположен поселок Купянск-Узловой, который является крупным железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее - на российские Белгород и Валуйки. На юго-восток - на оккупированные Сватово - Рубежное - Попасную. Юго-западнее - на деоккупированный Святогорск. На северо-запад - на Харьков. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики. Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", который отвечает за это направление, также говорит, что

Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

Наступление РФ в Харьковской области - последние новости

Ранее Владимир Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине. На поле боя все решают смелость и стойкость украинских бойцов, которые отражают атаки российских оккупантов, сказал президент Владимир Зеленский.

Напомним, наступление войск РФ на севере Харьковской области проваливается, считают в разведке Минобороны Великобритании. Как считают аналитики, враг не смог создать "буферную зону" и вряд ли способен достичь серьезных прорывов в ближайшие дни.

Как сообщалось ранее, бойцы ВСУ готовы уничтожать установки, которыми войска России бьют по Харькову, считает командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко. Для этого нужно, чтобы Соединенные Штаты и другие страны-партнеры сняли свое табу на удары иностранным оружием по территории РФ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред