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Удары по военным целям в Беларуси: политолог рассказал, пойдут ли на это ВСУ

Мария Николишин
7 июня 2024, 16:24
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Белорусский диктатор Лукашенко прекрасно понимает, что украинское оружие достанет везде, говорит Олег Лесной.
Удары по военным целям в Беларуси: политолог рассказал, пойдут ли на это ВСУ
В случае размещения РФ законных военных целей на территории Беларуси, Украина может иметь право наносить удары по ним / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

15 стран дали разрешение Украине бить их оружием по военным объектам на территории России. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что, в случае размещения РФ законных военных целей на территории Беларуси, Украина имеет право наносить удары по ним. Это заявление, возможно, направлено на то, чтобы повлиять на Лукашенко, предположил политолог Олег Лесной в эфире телеканала FREEДОМ.

"Я думаю, что сейчас вот эта "пирамидка из домино" начала падать в сторону Украины. Сначала было решение одной страны. Уже не помню, кто первый сказал о возможности бить по территории РФ, но это было одно из государств Балтии. И тогда все тоже говорили, что это очень смело. И вот уже есть заявления 15 стран. И даже первые результаты ударов по военным целям в РФ. Это прекрасно. Географию надо расширять", - подчеркнул Лесной.

Он добавил, что белорусский диктатор Лукашенко прекрасно понимает, что украинское оружие достанет везде. Однако, по словам политолога, Украине не выгодно увеличивать границу соприкосновения с врагом.

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"Но если будет необходимое оружие, политическая воля и, самое главное, угроза со стороны Беларуси, то это вполне можно допустить. Наши партнеры допускают такой момент, ведь Беларусь под управлением Лукашенко не только Украине угрожает. Поэтому риторика правильная. Будут ли за ней действия? Я хотел бы, чтобы действия пока что географически расширялись глубже в Россию. И чтобы Лукашенко тоже боялся. Потому что если Украине позволяют бить по РФ, то следующим будет разрешение бить по территории его страны. Если Лукашенко будет и дальше ввязываться в войну", - подытожил он.

Удары по военным целям в Беларуси: политолог рассказал, пойдут ли на это ВСУ
Каким оружием Украина имеет право бить по России и куда / инфографика: Главред

Удары западным оружием по РФ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, США разрешили Украине бить HIMARS по России в приграничье Харьковской области. Однако дальнобойными ракетами ATACMS наносить удары по российской территории по-прежнему запрещено.

Германия также присоединилась к Соединенным Штатам, разрешив Украине использовать оружие дальнего радиуса действия дляпоражения определенных целей на территории РФ. Существенное изменение западной политики произошло в момент, когда истощенные украинские войска теряют позиции в войне.

Кроме этого, украинские военные на Харьковщине уже используют западное оружие для ударов по позициям оккупантов на территории РФ. За 2,5-3 месяца ВСУ смогут кардинально переломить ход боевых действий на фронте, сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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