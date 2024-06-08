Это могло бы стать третьим этапом войны: как Украина может истощить врага - эксперт

ВСУ удалось отбить нападение и деоккупировать часть территории, но летом 2023 года украинское контрнаступление потерпело фиаско, говорит американский аналитик.

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Украина должна прибегнуть к партизанской тактике "бей и беги" / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Чтобы победить Россию, Украина должна прибегнуть к партизанской тактике "бей и беги". Об этом в авторской статье на страницах американского издания The Hill пишет основатель и президент Института прогрессивной политики (США) Уилл Маршалл.

В частности, аналитик разделяет полномасштабную войну в Украине на два основных этапа. На первом Россия потерпела катастрофическое поражение в своей попытке захватить всю Украину.

"ВСУ удалось отразить первое нападение и деоккупировать часть территории, но уже летом 2023 года украинское контрнаступление потерпело фиаско. Так начался второй этап войны, на котором Россия реализует свое численное и ресурсное преимущество", - пишет он. видео дня

Отмечается, что больший объем человеческих ресурсов и большая оборонно-промышленная база позволили России перехватить стратегическую инициативу на фронте. Однако победа России вовсе не является более вероятной, чем ее поражение.

"Чтобы вырваться из тисков российской военной машины и изменить ситуацию в свою пользу, Украине нужно прибегнуть к "партизанской тактике". Это могло бы стать третьим этапом войны, где Украина сможет истощить более сильного врага, имея меньше сил", - отмечает Уилл Маршалл.

Аналитик также советует украинцам избегать изнурительных боев, сохраняя людей и технику, чтобы иметь возможность реагировать на изменения фронтовой ситуации.

Что такое The Hill? The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, вполне вероятно, что ВСУ могут начать контрнаступление на одном из участков фронта.

В то же время, украинские войска стабилизировали ситуацию на Волчанском направлении. Атаки оккупантов агрессора России отбиваются, бойцы не только удерживают свои позиции, но и выбивают противника с локаций, которые он занял.

Также, Силы обороны Украины провели успешное контрнаступление и смогли отбить населенный пункт Калиновка, что находится севернее города Часов Яр Донецкой области.

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