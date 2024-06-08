ВСУ уничтожили сотни танков и БМП: в BILD назвали роковую ошибку оккупантов

Уничтожение российской бронетехники происходит практически ежедневно. Из-за единственной ошибки РФ лишилась сотен танков, БТР и БМП.

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Российские танки горят из-за глупости / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Уничтожение российской бронетехники происходит практически ежедневно из-за ошибки танкистов. Открытый люк, который оставляют оккупанты, стал причиной потерь сотен танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты в российской армии. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Аналитик рассмотрел случай уничтожения "танка-черепахи" на базе Т-72, который подорвался на мине и остановился, но экипаж и десант успел выйти. Репке отметил, что даже после этого уничтожение такого "мобильного гаража" почти невозможно.

"Но при выходе из танка механик-водитель оставил открытым небольшой люк под стволом. Туда залетел украинский дрон-камикадзе и взорвался внутри. Если бы крышку люка задвинули, этого не произошло бы", - пояснил Рёпке. видео дня

По его словам, этот случай не является исключением и подобные случаи уничтожения российской бронетехники происходят практически ежедневно. Открытые люки стали причиной ликвидации уже сотен танков, БТР и БМП.

"Российские танкисты в панике бегут из машин, попавших на мины, поэтому не думают о закрытии люка", - предположил эксперт.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты за несколько месяцев достигли незначительных успехов на фронте в Украине, несмотря на нехватку оружия и боеприпасов у украинских военных. Преимущество россиян исчезает, а их окно для прорыва сужается, пишет Bloomberg.

Также за последние дни украинским защитникам удалось выбить российских оккупантов из центральных кварталов Волчанска Харьковской области. Российские пропагандисты сообщают, что часть оккупантов в городе окружена и отрезана.

Кроме этого, не имея успехов на северном фронте, россияне начали перебрасывать части с Херсонщины на Харьковское направление. По сообщениям местных, оккупанты перебрасывают некоторые части, а также в командировки отправляют операторов дронов, рассказал ЦНС.

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