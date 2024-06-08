ВСУ уничтожили сотни танков и БМП: в BILD назвали роковую ошибку оккупантов

Уничтожение российской бронетехники происходит практически ежедневно из-за ошибки танкистов. Открытый люк, который оставляют оккупанты, стал причиной потерь сотен танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты в российской армии. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.
Аналитик рассмотрел случай уничтожения "танка-черепахи" на базе Т-72, который подорвался на мине и остановился, но экипаж и десант успел выйти. Репке отметил, что даже после этого уничтожение такого "мобильного гаража" почти невозможно.
"Но при выходе из танка механик-водитель оставил открытым небольшой люк под стволом. Туда залетел украинский дрон-камикадзе и взорвался внутри. Если бы крышку люка задвинули, этого не произошло бы", - пояснил Рёпке.видео дня
По его словам, этот случай не является исключением и подобные случаи уничтожения российской бронетехники происходят практически ежедневно. Открытые люки стали причиной ликвидации уже сотен танков, БТР и БМП.
"Российские танкисты в панике бегут из машин, попавших на мины, поэтому не думают о закрытии люка", - предположил эксперт.
Что известно о Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, российские оккупанты за несколько месяцев достигли незначительных успехов на фронте в Украине, несмотря на нехватку оружия и боеприпасов у украинских военных. Преимущество россиян исчезает, а их окно для прорыва сужается, пишет Bloomberg.
Также за последние дни украинским защитникам удалось выбить российских оккупантов из центральных кварталов Волчанска Харьковской области. Российские пропагандисты сообщают, что часть оккупантов в городе окружена и отрезана.
Кроме этого, не имея успехов на северном фронте, россияне начали перебрасывать части с Херсонщины на Харьковское направление. По сообщениям местных, оккупанты перебрасывают некоторые части, а также в командировки отправляют операторов дронов, рассказал ЦНС.
Читайте также:
- Армия РФ будет наступать большую часть года, но может столкнуться с проблемой - NYT
- Одна бригада ВСУ против трех вражеских: напряжение на Покровском направлении растет
- У РФ максимальные потери: ВСУ взяли под контроль большую часть Волчанска
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред