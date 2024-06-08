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У РФ максимальные потери: ВСУ взяли под контроль большую часть Волчанска

Алексей Тесля
8 июня 2024, 15:53обновлено 8 июня, 16:24
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На Харьковском направлении за минувшие сутки враг потерял 130 бойцов.
ВСУ, фронт, наступление,
Украинские военные на фронте / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Силы обороны Украины контролируют большую часть Волчанска Харьковской области, заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

"Большая часть города контролируется полностью Силами обороны Украины, они держат врага под огневым контролем, наносят ему максимальные потери. Мы стараемся продвигаться вперед для освобождения всех наших территорий", — подчеркнул он в эфире телемарафона.

Он уточнил, что на Харьковском направлении за минувшие сутки враг потерял 130 бойцов личного состава. Украинские военные уничтожили один танк, восемь артиллерийских систем, девять автомобилей и 40 БПЛА оккупантов.

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"Также на этом направлении пехотинцы 36-й бригады морской пехоты на днях взяли в плен нескольких российских кадровых военнослужащих. Это были офицеры и несколько солдат российской армии", — добавил Волошин.

Что говорят в Генштабе

Российские террористы со своей территории продолжают наносить удары управляемыми авиационными бомбами по Харьковской области. В частности, враг нанес удар со стороны Белгорода тремя УАБами по Волчанску, а еще одну бомбу сбросил в район Старого Салтова.

На Харьковском направлении по состоянию на 11:00 продолжаются три атаки окупантов в районе Волчанска. Ситуация под контролем, сообщили в Генштабе.

Что за город Волчанск?

Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Бои за Волчанск - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

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