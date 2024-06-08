'Ахмат' против дизертиров: РФ выставила заградотряды из кадыровцев на Харьковщине

Россияне применяют тактику выставления заградительных отрядов в Харьковской области, чтобы сдержать дизертиров, рассказал Назар Волошин.

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Россия пытается остановить бегство с поля боя на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

РФ перебросила кадыровцев на север Харьковской области. Там из них создали заградительные отряды, которые должны сдерживать беглецов с фронта. Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Спикер отметил, что заградотряды создали из личного состава подразделений "Ахмат". Кадыровцев разместили в пограничной зоне Харьковской области, где они следят за тем, чтобы никто не убежал обратно в Россию.

"Это сделали для того, чтобы при перегруппировке войск кадыровцы сдерживали других (российских оккупантов - ред.), которые будут пытаться убежать", - отметил Волошин. видео дня

По его словам, россияне также перебрасывают свои войска в Харьковскую область из Херсонской области, чтобы усилить разбитые украинскими военными подразделения.

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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Как сообщал Главред, российские оккупанты за несколько месяцев достигли незначительных успехов на фронте в Украине, несмотря на нехватку оружия и боеприпасов у украинских военных. Преимущество россиян исчезает, а их окно для прорыва сужается, пишет Bloomberg.

Также за последние дни украинским защитникам удалось выбить российских оккупантов из центральных кварталов Волчанска Харьковской области. Российские пропагандисты сообщают, что часть оккупантов в городе окружена и отрезана.

Кроме этого, эксперт BILD Юлиан Рёпке сообщил, что уничтожение российской бронетехники становится практически ежедневным явлением из-за ошибок танкистов. Открытые люки, которые оставляют оккупанты, приводят к потерям сотен танков, БТР и БМП в российской армии.

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