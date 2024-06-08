Состояние предателя - критическое: совершено покушение на экс-'мэра' Купянска

Геннадий Мацегора входил в партию ОПЗЖ и добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами.

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На Геннадия Мацегору совершено покушение/ Коллаж Главред, фото: скриншот

Совершено покушение на Геннадия Мацегору, который во время оккупации россиянами города Купянска Харьковской области пошел на сотрудничество с врагом и стал "мэром".

Коллаборант после покушения в критическом состоянии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что покушение произошло в пятницу в городе Старый Оскол Белгородской области, где коллаборант занимает одну из должностей.

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Уточним, что Мацегора входил в партию ОПЗЖ и добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами. В июне 2022 года он подписал "протокол создания оккупационной Харьковской администрации" и публично об этом объявил.

После освобождения Купянска предатель сбежал с россиянами в Белгородскую область, где к нему приставили усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборациониста.

"Сейчас московские врачи уже вторые сутки подряд пытаются помешать Мацегоре попасть на кобзоновский концерт. Состояние предателя украинского народа - критическое", - отмечают в ГУР.

Что известно о Купянске Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что в Бердянске взорвали коллаборанта в собственном авто. Под авто коллаборанта, который был причастен к пыткам над украинскими пленными, была заложена взрывчатка.

Как сообщалось ранее, в Москве подорвали машину экс-сотрудника СБУ Прозорова. Василий Прозоров был госпитализирован с тяжелыми ранениями ног.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности уничтожения предателя Михаила Филипоненко, который ранее служил у российских оккупантов на должности "министра внутренних дел" террористической "ЛНР".

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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