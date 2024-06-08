Фронт трещит, потери колоссальные: Жданов разнес наступление РФ на Харьковщине

Силы и средства, которые есть в РФ не позволят оккупантам прорваться или продолжить продвижение на Харьковщине.

https://glavred.info/ukraine/front-treshchit-poteri-kolossalnye-zhdanov-raznes-nastuplenie-rf-na-harkovshchine-10571558.html Ссылка скопирована

Наступление врага на Харьковщине захлебнулось / Коллаж: Главред, фото: Главред, ОК "Запад", 43 отдельная механизированная бригада

Наступление России на Харьковском направлении полностью остановилось. Сейчас украинские силы ведут активные действия, поражают врага огневыми средствами и проводят контратаки. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"И это уже превращается в тяжелую ношу для ра**истских войск, потому что мы начинаем давить огневыми средствами, мы начинаем проводить контратаки, пока не контрудары, и оттеснять врага на некоторых участках этих двух плацдармов в Харьковской области. Таким образом враг несет очень большие потери, и сейчас более жестко для генштаба РФ встает вопрос, что делать с этими плацдармами", - сказал он.

Жданов отметил, что уже практически невозможно удерживать фронт на Харьковском направлении. Он подчеркнул, что силы и средства, которые есть в РФ, не позволят оккупантам прорваться или продолжить продвижение.

видео дня

"Прорвать или продвинуться вперед - об этом вообще речь не идет. Для этого надо как минимум вдвое увеличить группировку и особенно насытить ее тяжелой бронетехникой. Этого в армии РФ начинает довольно сильно не хватать", - отметил эксперт.

По его словам, россиянам не удастся продвинуться в Харьков или создать буферную зону в регионе. В то же время провал на Харьковском направлении может повлиять на решение российского командования по атакам на украинские позиции в Сумской области.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, российские оккупанты за несколько месяцев достигли незначительных успехов на фронте в Украине, несмотря на недостаток оружия и боеприпасов у украинских военных. Преимущество россиян исчезает, а их окно для прорыва сужается, пишет Bloomberg.

Также за последние дни украинским защитникам удалось выбить российских оккупантов из центральных кварталов Волчанска Харьковской области. Российские пропагандисты сообщают, что часть оккупантов в городе окружена и отрезана.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российским оккупантам не удалось реализовать наступление на Харьковщине. Украинские защитники получили подкрепление и успешно уничтожают российские подразделения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред