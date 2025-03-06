Будет припекать +19: когда Украину накроет новое похолодание

Погода в Николаеве будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +19 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 7 марта / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 7 марта

Где температура воздуха опустится до +19 градусов

Где ожидаются сильные порывы ветра

Погода в Украине 7 марта будет теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день 3 уровень опасности объявили в Ивано-Франковской области. Там из-за оттепели могут сойти снежные лавины.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине до конца недели будет очень тепло. Температура воздуха повысится до +18 градусов. В то же время 6 марта ожидается сильный ветер. 7-9 марта он стихнет и будет умеренным.

В пятницу температура воздуха повысится до +15 градусов, в субботу и воскресенье - до +12 градусов. Ближайшее похолодание ожидается 14-15 марта.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине 7 марта / фото: ventusky

Погода 7 марта

В Украине 7 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер также ослабеет.

"Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в Карпатах и на Закарпатье 0-5° мороза; днем 12-17° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +19

По данным meteoprog, 7 марта в Украине будет очень теплым. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +6...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +4...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине 7 марта / фото: meteoprog

Погода 7 марта в Киеве

В Киеве 7 марта будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 7 марта / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине будет становиться все теплее и теплее. В середине текущей недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, в западных областях будет до +17 градусов.

Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине будет становиться все теплее и теплее. В середине текущей недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, в западных областях будет до +17 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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