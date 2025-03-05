Почти 20-градусная жара накрывает Украину: в каких областях будет теплее всего

Погода в Луганске будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +2 градусов.

https://glavred.info/synoptic/pochti-20-gradusnaya-zhara-nakryvaet-ukrainu-v-kakih-oblastyah-budet-teplee-vsego-10644884.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 6 марта / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 6 марта

Где температура воздуха опустится до +18 градусов

Где ожидаются сильные порывы ветра

Погода в Украине 6 марта будет теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Почти во всех областях Украины будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Там объявили І уровень опасности. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине до конца недели будет очень тепло. Температура воздуха повысится до +18 градусов. В то же время 6 марта ожидается сильный ветер. 7-9 марта он стихнет и будет умеренным.

В пятницу температура воздуха повысится до +15 градусов, в субботу и воскресенье - до +12 градусов. Ближайшее похолодание ожидается 14-15 марта.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 6 марта / фото: ventusky

Погода 6 марта

В Украине 6 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатах и на Закарпатье 0-5° мороза; днем 12-17° тепла, в Карпатах, восточных областях и на побережье морей 8-13°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +18

По данным meteoprog, 6 марта в Украине будет теплым. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +6...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до +2...+9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 марта / фото: meteoprog

Погода 6 марта в Киеве

В Киеве 6 марта будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 12-17°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 марта / фото: meteoprog

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине будет становиться все теплее и теплее. В середине текущей недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, в западных областях будет до +17 градусов.

Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине будет становиться все теплее и теплее. В середине текущей недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, в западных областях будет до +17 градусов.

Вас также заинтересует:

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред