Украину накрывает сильное потепление: где будет +17 градусов

Погода во Львове будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +10 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 4 марта / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 4 марта

Где температура воздуха опустится до +17 градусов

Где ожидается гололедица

Погода в Украине 4 марта будет теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине постепенно будет становиться теплее. В середине недели температура воздуха повысится до +17 градусов. 4 марта будет сухая погода. Температура воздуха повысится до +12 градусов. Однако будут сильные порывы ветра.

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Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 4 марта / фото: ventusky

Погода 4 марта

В Украине 4 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах в восточных и северных областях будет гололедица. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 3-8° мороза; днем 5-10° тепла, на востоке страны 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +10

По данным meteoprog, 4 марта в Украине будет теплым. Теплее всего будет в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. Там температура воздуха повысится до +1...+10 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -3...+4 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 марта / фото: meteoprog

Погода 4 марта в Киеве

В Киеве 4 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 6-8°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 4 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, наше государство накроет весенняя погода - стала известна точная дата потепления в Украине. Температура воздуха скоро станет выше, морозы постепенно будут отступать.

Также ранее сообщалось, что стужа не отступает - стало известно, когда в Украину вернется снег и потепление. Погода в Сумах будет одной из самых холодных в этот день. Там температура воздуха опустится до -11 градусов.

Напомним, влупит -21 и пойдет снег - стало известно, какой будет погода в течение недели. Известный украинец рассказал, каким будет конец февраля и начало марта.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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