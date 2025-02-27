Украину накрывают дожди и снег: в каких областях ждать непогоду

Погода в Харькове будет самой холодной, там температура воздуха опустится до -12 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 28 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 28 февраля

Где температура воздуха опустится до -15 градусов

Где ожидается снег и гололедица

Погода в Украине 28 февраля будет более теплой. В некоторых областях будет холодно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в западных областях будет дождь и мокрый снег. Ветер будет порывистый. Самая низкая температура воздуха будет в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях. Там температура воздуха опустится до -10...-15 градусов.

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В пятницу осадки маловероятны. Температура воздуха начнет постепенно повышаться.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 28 февраля / фото: ventusky

Погода 28 февраля

В Украине 28 февраля будет облачно. На дорогах в восточных и северо-восточных областях ожидается гололедица. В этот день ветер будет южный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"В западных, днем и в Житомирской и Винницкой областях облачно, дожди, местами со снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла. На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла; в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 9-14° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -12

По данным meteoprog, 28 февраля в Украине будет местами прохладным и теплым. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +5...+9 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до -12...-1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 28 февраля / фото: meteoprog

Погода 28 февраля в Киеве

В Киеве 28 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 28 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, наше государство накроет весенняя погода - стала известна точная дата потепления в Украине. Температура воздуха скоро станет выше, морозы постепенно будут отступать.

Также ранее сообщалось, что стужа не отступает - стало известно, когда в Украину вернется снег и потепление. Погода в Сумах будет одной из самых холодных в этот день. Там температура воздуха опустится до -11 градусов.

Напомним, влупит -21 и пойдет снег - стало известно, какой будет погода в течение недели. Известный украинец рассказал, каким будет конец февраля и начало марта.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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