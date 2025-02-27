Украину накроет грязное облако, будет трудно дышать: стала известна дата

Качество воздуха резко ухудшится, такая ситуация продержится несколько дней. Самая худшая ситуация с грязным воздухом будет в одном из областных центров.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroet-gryaznoe-oblako-budet-trudno-dyshat-stala-izvestna-data-10643099.html Ссылка скопирована

Украину накроет грязное облако, будет трудно дышать/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда Украину накроет грязное облако

В каких областях будет худшая ситуация с качеством воздуха

Украину с 1 марта накроет грязное облако, качество воздуха резко ухудшится.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky. Согласно информации указанного ресурса, ухудшение качества воздуха будет наблюдаться на протяжении нескольких дней.

видео дня

По прогнозам специалистов, ситуация с загрязнением воздуха будет самой худшей в Житомире. Там показатели загрязнения достигнут 317 единиц.

Грязное облако 1 марта накроет западные и восточные области нашего государства. 3 и 4 марта оно распространится также на центральные и южные регионы.

Загрязнение воздуха 1 марта 2025 года/ ventusky

Загрязнение воздуха 2 марта 2025 года/ ventusky

Загрязнение воздуха 3 марта 2025 года/ ventusky

Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украину врывается потепление - синоптик рассказала, где ударит +11°C. В начале марта погода будет меняться - сухой морозный воздух постепенно уступит место влажному и теплому, рассказала Наталья Диденко.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет потепление, но возвращаются осадки - синоптики назвали дату непогоды. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +11 градусов.

Напомним, Украина под атакой новой магнитной бури - как она повлияет на самочувствие. Эта магнитная буря внезапно начала усиливаться после того, как пошла на спад.

Читайте также:

Что известно о сайте Ventusky? Сайт и приложение Ventusky были созданы организацией InMeteo – метеорологической компанией в Чехии с главным офисом в городе Пльзень. Основная специализация компании – прогноз погоды и визуальное отображение всех метеорологических показателей. В компании, которая его разработала, называют Ventusky уникальным инструментом, который демонстрирует точные метеорологические показатели и изменение погоды с течением времени на всем земном шаре и в каждой его конкретной точке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред