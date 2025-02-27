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Украину накроет грязное облако, будет трудно дышать: стала известна дата

Алёна Воронина
27 февраля 2025, 11:52
489
Качество воздуха резко ухудшится, такая ситуация продержится несколько дней. Самая худшая ситуация с грязным воздухом будет в одном из областных центров.
Погода, туман, Киев
Украину накроет грязное облако, будет трудно дышать/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда Украину накроет грязное облако
  • В каких областях будет худшая ситуация с качеством воздуха

Украину с 1 марта накроет грязное облако, качество воздуха резко ухудшится.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky. Согласно информации указанного ресурса, ухудшение качества воздуха будет наблюдаться на протяжении нескольких дней.

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По прогнозам специалистов, ситуация с загрязнением воздуха будет самой худшей в Житомире. Там показатели загрязнения достигнут 317 единиц.

Грязное облако 1 марта накроет западные и восточные области нашего государства. 3 и 4 марта оно распространится также на центральные и южные регионы.

Загрязнение воздуха 1 марта 2025 г.
Загрязнение воздуха 1 марта 2025 года/ ventusky
Загрязнение воздуха 2 марта 2025 года
Загрязнение воздуха 2 марта 2025 года/ ventusky
Загрязнение воздуха 3 марта 2025 г.
Загрязнение воздуха 3 марта 2025 года/ ventusky
Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье инфографика
Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украину врывается потепление - синоптик рассказала, где ударит +11°C. В начале марта погода будет меняться - сухой морозный воздух постепенно уступит место влажному и теплому, рассказала Наталья Диденко.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет потепление, но возвращаются осадки - синоптики назвали дату непогоды. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +11 градусов.

Напомним, Украина под атакой новой магнитной бури - как она повлияет на самочувствие. Эта магнитная буря внезапно начала усиливаться после того, как пошла на спад.

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Что известно о сайте Ventusky?

Сайт и приложение Ventusky были созданы организацией InMeteo – метеорологической компанией в Чехии с главным офисом в городе Пльзень. Основная специализация компании – прогноз погоды и визуальное отображение всех метеорологических показателей.

В компании, которая его разработала, называют Ventusky уникальным инструментом, который демонстрирует точные метеорологические показатели и изменение погоды с течением времени на всем земном шаре и в каждой его конкретной точке.

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