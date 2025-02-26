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В Украину врывается потепление: синоптик рассказала, где ударит +11°C

Руслана Заклинская
26 февраля 2025, 14:28
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В начале марта погода будет меняться - сухой морозный воздух постепенно уступит место влажному и теплому, рассказала Наталья Диденко.
В Украину врывается потепление: синоптик рассказала, где ударит +11°C
С 1 марта погода в Украине изменится / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Прогноз погоды в Украине на 27 февраля
  • Какой будет температура воздуха в Киеве 27 февраля
  • Какой будет погода в Украине в начале марта

В четверг, 27 февраля, погода в Украине будет солнечной, осадков не предвидится. Только на западе возможно увеличение облачности из-за влияния Атлантики. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, 27 февраля теплее всего будет на западе Украины - днем температура поднимется до +5...+11°C. Холоднее всего - в восточных областях, там ожидается -2...-6°C. На остальной территории страны температура составит +1...+5°C.

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"Однако ночи еще будут цепляться, как незрелый взрослый сын, за маму-зиму, будет морозно, ожидается -5-12, на востоке -11-15 градусов, на западе -1-6 градусов", - отметила Диденко.

Осадки в четверг маловероятны. Только на западе могут появиться облака, ведь Атлантика постепенно надвигает более влажные воздушные массы.

В Киеве в четверг осадков не ожидается. Ночью температура воздуха в столице составит -5-7 градусов, а днем потеплеет до +2+4 градусов.

Погода в Украине 27 февраля
Погода в Украине 27 февраля / Фото: скриншот meteoprog.com

Какой будет погода в начале марта

Диденко отметила, что с 28 февраля погода начнет меняться: станет влажнее и теплее. С 28 февраля по 1, 2 марта в Украине ожидаются дожди, ветер и мокрый снег.

"В дальнейшем будет происходить постепенная смена воздушных масс с сухой морозной на более теплую влажную... Хотя и ночи потеплеют, однако днем облачная и влажная погода будет создавать дискомфорт", - спрогнозировала синоптик.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, до конца февраля в Украине сохранится морозная, но сухая погода. В начале марта ожидаются снег, дождь и существенное повышение температуры.

Также в течение недели температура постепенно будет повышаться, а с 1 марта ожидаются осадки. На востоке и севере еще возможны морозы до -16°C, тогда как на западе и юге днем будет +2...+9°C. В столице до конца недели потеплеет, 1 марта возможен мокрый снег и дождь.

Кроме этого, синоптик Игорь Кибальчич утверждает, что март в Украине будет умеренно теплым с малым количеством осадков. Ожидается преобладание высокого атмосферного давления и дефицит влаги, особенно в восточных, центральных и северных областях.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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