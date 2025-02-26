В Украину врывается потепление: синоптик рассказала, где ударит +11°C

Вы узнаете:
- Прогноз погоды в Украине на 27 февраля
- Какой будет температура воздуха в Киеве 27 февраля
- Какой будет погода в Украине в начале марта
В четверг, 27 февраля, погода в Украине будет солнечной, осадков не предвидится. Только на западе возможно увеличение облачности из-за влияния Атлантики. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
По прогнозу синоптика, 27 февраля теплее всего будет на западе Украины - днем температура поднимется до +5...+11°C. Холоднее всего - в восточных областях, там ожидается -2...-6°C. На остальной территории страны температура составит +1...+5°C.
"Однако ночи еще будут цепляться, как незрелый взрослый сын, за маму-зиму, будет морозно, ожидается -5-12, на востоке -11-15 градусов, на западе -1-6 градусов", - отметила Диденко.
Осадки в четверг маловероятны. Только на западе могут появиться облака, ведь Атлантика постепенно надвигает более влажные воздушные массы.
В Киеве в четверг осадков не ожидается. Ночью температура воздуха в столице составит -5-7 градусов, а днем потеплеет до +2+4 градусов.
Какой будет погода в начале марта
Диденко отметила, что с 28 февраля погода начнет меняться: станет влажнее и теплее. С 28 февраля по 1, 2 марта в Украине ожидаются дожди, ветер и мокрый снег.
"В дальнейшем будет происходить постепенная смена воздушных масс с сухой морозной на более теплую влажную... Хотя и ночи потеплеют, однако днем облачная и влажная погода будет создавать дискомфорт", - спрогнозировала синоптик.
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Как сообщал Главред, до конца февраля в Украине сохранится морозная, но сухая погода. В начале марта ожидаются снег, дождь и существенное повышение температуры.
Также в течение недели температура постепенно будет повышаться, а с 1 марта ожидаются осадки. На востоке и севере еще возможны морозы до -16°C, тогда как на западе и юге днем будет +2...+9°C. В столице до конца недели потеплеет, 1 марта возможен мокрый снег и дождь.
Кроме этого, синоптик Игорь Кибальчич утверждает, что март в Украине будет умеренно теплым с малым количеством осадков. Ожидается преобладание высокого атмосферного давления и дефицит влаги, особенно в восточных, центральных и северных областях.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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