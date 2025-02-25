В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +8 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 26 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 26 февраля

Где температура воздуха опустится до -17 градусов

Где ожидается снег и гололедица

Погода в Украине 26 февраля будет морозной. В некоторых областях ожидается снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что ближайшей ночью температура воздуха на востоке опустится до -15 градусов. Осадки в этот день маловероятны.

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В течение недели в Украине потеплеет. С 1 марта в Украину начнут возвращаться осадки.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 26 февраля / фото: ventusky

Погода 26 февраля

В Украине 26 февраля будет небольшая облачность. Синоптики в этот день прогнозируют снег в восточных, Сумской и Днепропетровской областях. На дорогах северных, центральных и восточных областей ожидается гололедица. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"В восточных, Сумской и Днепропетровской областях переменная облачность, местами небольшой снег; температура ночью 12-17° мороза, днем 3-8° мороза. На остальной территории небольшая облачность, без осадков; температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла, на крайнем западе страны ночью 2-7° мороза, днем 5-10° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -17

По данным meteoprog, 26 февраля в Украине будет морозным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до 0...+8 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -17...-6 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 февраля / фото: meteoprog

Погода 26 февраля в Киеве

В Киеве 26 февраля будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 7-9° мороза, днем 2-4° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 26 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, наше государство накроет весенняя погода - стала известна точная дата потепления в Украине. Температура воздуха скоро станет выше, морозы постепенно будут отступать.

Также ранее сообщалось, что стужа не отступает - стало известно, когда в Украину вернется снег и потепление. Погода в Сумах будет одной из самых холодных в этот день. Там температура воздуха опустится до -11 градусов.

Напомним, влупит -21 и пойдет снег - стало известно, какой будет погода в течение недели. Известный украинец рассказал, каким будет конец февраля и начало марта.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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