Сначала снег, а потом +11: когда Украину накроет внезапное потепление

Погода в Украине в первые дни марта будет удивлять. Несмотря на то, что зимой было мало снегопадов, они ожидаются в самом начале весны. Об этом сообщает Ventusky.
Уже утром 1 марта снег ожидается в некоторых районах Прикарпатья, Буковины, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Черниговской областей. Вечером будет снежить в центре и на востоке.
В то же время в этот день будет уже теплее. На востоке ночью температура воздуха опустится до -10 градусов, а на западе повысится до +3.
2 марта снег ожидается в южных, некоторых центральных и восточных областях. Ночью на востоке будет холоднее всего. Там температура воздуха будет на уровне -4 градусов, а на западе - около 0 градусов.
3 марта Украину накроет уже теплая погода. Днем температура воздуха почти по всей Украине будет на уровне +6 градусов. Однако на востоке еще продержится прохладная погода - 0...+1 градус.
Уже 4 марта температура воздуха в Украине повысится до +11 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, наше государство накроет весенняя погода - стала известна точная дата потепления в Украине. Температура воздуха скоро станет выше, морозы постепенно будут отступать.
Также ранее сообщалось, что стужа не отступает - стало известно, когда в Украину вернется снег и потепление. Погода в Сумах будет одной из самых холодных в этот день. Там температура воздуха опустится до -11 градусов.
Напомним, влупит -21 и пойдет снег - стало известно, какой будет погода в течение недели. Известный украинский рассказал, каким будет конец февраля и начало марта.
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Что известно о сайте Ventusky?
Сайт и приложение Ventusky были созданы организацией InMeteo – метеорологической компанией в Чехии с главным офисом в городе Пльзень. Основная специализация компании – прогноз погоды и визуальное отображение всех метеорологических показателей.
В компании, которая его разработала, называют Ventusky уникальным инструментом, который демонстрирует точные метеорологические показатели и изменение погоды с течением времени на всем земном шаре и в каждой его конкретной точке.
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