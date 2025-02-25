Сначала снег, а потом +11: когда Украину накроет внезапное потепление

На востоке погода будет самой прохладной. Там ожидается морозная погода.

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Прогноз погоди в Україні на початок березня / Коллаж: Главред, фото: pexels

Погода в Украине в первые дни марта будет удивлять. Несмотря на то, что зимой было мало снегопадов, они ожидаются в самом начале весны. Об этом сообщает Ventusky.

Уже утром 1 марта снег ожидается в некоторых районах Прикарпатья, Буковины, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Черниговской областей. Вечером будет снежить в центре и на востоке.

В то же время в этот день будет уже теплее. На востоке ночью температура воздуха опустится до -10 градусов, а на западе повысится до +3.

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Прогноз погоды в Украине на 1 марта / фото: ventusky

2 марта снег ожидается в южных, некоторых центральных и восточных областях. Ночью на востоке будет холоднее всего. Там температура воздуха будет на уровне -4 градусов, а на западе - около 0 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 3 марта / фото: ventusky

3 марта Украину накроет уже теплая погода. Днем температура воздуха почти по всей Украине будет на уровне +6 градусов. Однако на востоке еще продержится прохладная погода - 0...+1 градус.

Прогноз погоды в Украине на 3 марта / фото: ventusky

Уже 4 марта температура воздуха в Украине повысится до +11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 марта / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, наше государство накроет весенняя погода - стала известна точная дата потепления в Украине. Температура воздуха скоро станет выше, морозы постепенно будут отступать.

Также ранее сообщалось, что стужа не отступает - стало известно, когда в Украину вернется снег и потепление. Погода в Сумах будет одной из самых холодных в этот день. Там температура воздуха опустится до -11 градусов.

Напомним, влупит -21 и пойдет снег - стало известно, какой будет погода в течение недели. Известный украинский рассказал, каким будет конец февраля и начало марта.

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Что известно о сайте Ventusky? Сайт и приложение Ventusky были созданы организацией InMeteo – метеорологической компанией в Чехии с главным офисом в городе Пльзень. Основная специализация компании – прогноз погоды и визуальное отображение всех метеорологических показателей. В компании, которая его разработала, называют Ventusky уникальным инструментом, который демонстрирует точные метеорологические показатели и изменение погоды с течением времени на всем земном шаре и в каждой его конкретной точке.

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