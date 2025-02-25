"Зима пакует чемоданы": синоптики предупредили о погодном сюрпризе в конце февраля

Согласно прогнозу синоптика, в течение недели температура будет постепенно расти, а с 1 марта ожидаются осадки.

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Синоптики предупредили о погодном сюрпризе в конце февраля / Фото: ua.depositphotos.com

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В Украине ближайшей ночью все еще прогнозируются морозы. Однако в течение недели ожидается потепление. Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Зима завершает свои дела, раскладывает бумаги по папкам, пакует чемоданы, набирает в термос кофе, потому что дорога дальняя...", - отметила синоптик. видео дня

По ее словам, ночью 26 февраля температура на востоке Украины опустится до -12...-15 градусов, в большинстве регионов будет -5...-11 градусов, на западе -1...-5 градусов. В течение дня в Украине ожидается температура от +2 до -4 градусов, на востоке - до -5...-8 градусов. Тепло ощутится только на западе страны, где температура поднимется до +4...+9 градусов.

Осадки в Украине маловероятны, а в Киеве 26 февраля прогнозируют сухую погоду: ночью -7...-9 градусов, днем +1...+3 градуса.

Согласно прогнозу синоптика, в течение недели температура будет постепенно расти, а с 1 марта ожидаются осадки, которые помогут очистить воздух от заантициклонизированных масс.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, завершающая неделя февраля приготовила для Украины изменение погоды.

По данным синоптиков, в начале недели еще будет влиять антициклон, однако атмосферное давление уже будет снижаться. В большинстве регионов будет без осадков, а температура постепенно будет повышаться. Только сегодня в восточных областях ожидается местами небольшой снег.

Погода в Украине 26 февраля / Фото: meteo.gov.ua

На дорогах страны, кроме запада и юга, местами будет наблюдаться гололедица. Ветер на этой неделе будет переменных направлений, 3-8 м/с.

"Холодная воздушная масса будет медленно отходить на восток и северо-восток и обусловливать там холодную погоду", - говорят в Укргидрометцентре.

В то же время наиболее ощутимое ослабление мороза ожидается в западных областях и на крайнем юге страны, особенно 27 февраля.

Погода в Украине 27 февраля / Фото: meteo.gov.ua

На остальной территории ночью еще будет холодно, а максимальная температура днем повысится до небольшого плюса. В частности, на востоке и северо-востоке страны ночью будут морозы -10°...-16°, а днем -2°...-7°. В западных областях и на крайнем юге страны ночью -3°...-10°, днем воздух будет прогреваться до +2°...+9°. На остальной территории ночью -5°...-13°, а днем от -2° до +4°.

Погода в Киеве

На этой неделе погода изменится и в столице. Днем ожидается около +3°, а вот ночи постепенно станут теплее. Если в ночь на среду еще будет -10°, то 1 марта уже ожидается 0°.

Также в Киеве 28 февраля местами вероятен мокрый снег, а 1 марта в столице ожидается мокрый снег и дождь.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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