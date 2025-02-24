В Украину скоро придет потепление: когда регионы будет заливать дождем

Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -13.

https://glavred.info/synoptic/v-ukrainu-skoro-pridet-poteplenie-kogda-regiony-budet-zalivat-dozhdem-10642283.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 25 февраля

Где температура воздуха опустится до -16 градусов

Где ожидается снег и гололедица

Погода в Украине 25 февраля будет морозной. В некоторых областях ожидается снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 25 февраля Украина будет под влиянием антициклона. Температура воздуха постепенно начнет теплеть, но мороз еще продержится. В восточных областях температура воздуха опустится до -16 градусов. Днем в западных областях потеплеет до +8 градусов.

видео дня

В дальнейшем морозы будут отходить и дни будут становиться теплее. 1 марта ожидается снег и дождь, но впоследствии придет потепление.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля / фото: ventusky

Погода 25 февраля

В Украине 25 февраля будет небольшая облачность. Синоптики в этот день прогнозируют снег в восточных областях. Также ожидается гололедица. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура в западных, юго-западных областях и Крыму ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла; на остальной территории ночью 8-13° мороза, на северо-востоке страны до 16° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Левобережье 2-7° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -13

По данным meteoprog, 25 февраля в Украине будет морозным. Теплее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до 0...+7 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -13...-4 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля / фото: meteoprog

Погода 25 февраля в Киеве

В Киеве 25 февраля будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 8-13° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 8-10° мороза, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

Вас также заинтересует:

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред