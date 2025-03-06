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Стоит ли выключать роутер на ночь: эксперты дали неожиданный ответ

Даяна Швец
6 марта 2025, 19:05
114
Роутер дома - это важное устройство, без которого невозможно обойтись. Однако, многие люди до сих пор не знают, стоит ли выключать его на ночь, или нет.
роутер, интернет
Действительно ли выключение роутера может повлиять на скорость Интернета / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как выключение роутера может повлиять на ваш Интернет
  • Почему перезагрузка роутера раз в месяц - это важно

С ростом цен на электроэнергию, многие пытаются экономить, выключая приборы, в том числе роутеры, на ночь. Однако такой подход может не только не помочь, но и нанести вред. Эксперты Mirror ответили, нужно ли выключать Wi-Fi роутер ночью, пишет Главред.

Нужно ли отключать роутер на ночь?

Эксперты рекомендуют выключать большинство бытовых приборов, ведь даже когда они не используются, они могут потреблять энергию. Но есть один прибор, который лучше оставить включенным - это роутер.

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Выключать роутер может быть не лучшим решением, ведь это препятствует важным обновлениям программного обеспечения, которые регулярно присылают провайдеры для улучшения работы устройства.

Кроме того, постоянное выключение роутера может привести к тому, что провайдер посчитает, что у вас есть проблемы с подключением и ограничит скорость Интернета, даже если линия работает нормально.

Как часто нужно перезагружать роутер?

Однако это не значит, что роутер нельзя выключать вообще. Выключать его каждую ночь не рекомендуется, но иногда, раз в месяц, стоит провести перезагрузку. Это поможет избавиться от цифровых неполадок и сбоев. Для этого нужно выключить роутер из розетки, подождать минуту и снова включить его.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

К слову, также сообщалось, как убрать затхлый запах из шкафа.

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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