Почему опытные хозяйки насыпают рис в чайник: неожиданный лайфхак

Химические средства и уксус могут быть и эффективны, но их нужно тщательно смывать.

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Как избавиться от известкового налета без лишних усилий / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Три неожиданных способа очистить чайник

Новый метод борьбы с накипью с помощью риса

Накипь в чайнике - привычная проблема, которую можно устранить разными способами. Большинство людей знают о лимонной кислоте и уксусе, но недавно в сети появился новый, менее распространенный лайфхак, сообщает Главред со ссылкой на Express.

Накипь - это известковый осадок, появляющийся из-за жесткой воды, богатой карбонатом кальция и магния. Он не вредит здоровью, но ухудшает вкус напитков и может сократить срок службы чайника.

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Как избавиться от накипи в чайнике без химии?

Альтернативный способ - обычный рис. Достаточно добавить ложку сырого риса в чайник с водой, хорошо взболтать и промыть. Абразивные свойства риса помогут очистить налет, не повреждая поверхность.

Еще один метод - таблетка для посудомоечной машины. Для этого сначала кипятят воду, дают ей немного остыть, а затем добавляют таблетку и оставляют на 30 минут. После этого нужно несколько раз промыть чайник, чтобы избавиться от остатков средства.

Также эффективно действует пищевая сода. Три ложки соды заливают водой, кипятят, оставляют на час, после чего отчищают налет губкой и тщательно промывают чайник.

Как очистить чайник от накипи / Инфографика Главред

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