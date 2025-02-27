Кошка исчезла во время переезда: место, где ее нашли через 3 недели удивляет

Через три недели после исчезновения любимца семья начала мириться с мыслью, что больше его никогда не увидит.

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Кошка выжила в закрытом диване целых три недели / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, KKTV 11 News | Southern Colorado скрин с YouTube

О чем история:

Любимица проехала 1050 миль в грузовике

Кошка нашлась в новом доме странным образом

Рыжая полосатая кошка Санни Лу исчезла из дома семьи Хенсон в Вашингтоне в декабре 2024 года, именно тогда, когда грузчики приехали забирать вещи для переезда в Колорадо. Семья думала, что напуганное животное просто спряталось где-то в доме, и обязательно появится, когда станет спокойнее, пишет Главред со ссылкой на People.

Но, когда пришло время отправляться в аэропорт, Санни Лу не было нигде. Хенсоны потратили несколько дней на поиски, привлекая друзей и соседей, однако безрезультатно. Больше всего из-за потери любимицы горевала 12-летняя Ханна, которая страдает аутизмом. Кошка всегда была ее поддержкой, спала рядом и успокаивала в сложные моменты.

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Через три недели после исчезновения Санни Лу семья начала мириться с мыслью, что больше ее не увидит. В то же время их вещи из Вашингтона наконец прибыли в новый дом в Колорадо.

Во время распаковки мебели Хенсоны услышали тихое мяуканье. Оказалось, что кошка все это время находилась внутри плотно упакованного раскладного дивана. Санни Лу преодолела более 1050 миль без еды и воды, выжив в ловушке три недели.

Истощенную кошку немедленно отвезли в ветеринарную клинику, где она три дня пробыла в интенсивной терапии. Врачи были шокированы ее состоянием: с медицинской точки зрения, шансов выжить в таких условиях почти не было.

Эта невероятная история закончилась счастливо: Санни Лу вернулась домой и снова спит на подушке Ханны, как раньше.

"Это было невероятно. Это было похоже на осуществление мечты", - говорит Ханна, которая невероятно счастлива, что Санни-Лу вернулась домой.

Кстати, ученые раскрыли, для чего котам подушечки на лапах.

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