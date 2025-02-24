Не просто для милоты: ученые раскрыли, для чего котам подушечки на лапах

Главное:
- Зачем котам мягкие лапки
- Почему кошачьи лапки такие чувствительные
Мягкие лапки котов, которые вызывают умиление у многих людей, являются результатом миллионов лет эволюции. Об этом рассказал биолог Джонатан Лосос из Вашингтонского университета в комментарии Live Science.
Зачем котам мягкие лапки?
По словам биолога, подушечки на лапах появились еще у общих предков хищных животных (Carnivora) примерно 50 миллионов лет назад и имеют важные функции.
- Безопасное приземление. Подушечки лап состоят из жировой ткани, окруженной слоем коллагена. Благодаря этому кошки могут мягко падать даже с большой высоты. Исследования показали, что во время приземления подушечки сжимаются и становятся более жесткими, равномерно распределяя нагрузку.
- Лучшее сцепление. Лапки помогают котам не скользить во время бега, а когти - цепляться за деревья во время лазания.
- Высокая чувствительность. На подушечках расположено много нервных окончаний, что делает их чрезвычайно чувствительными к температуре и текстуре поверхности.
- Регулирование температуры. В подушечках находятся потовые железы, которые помогают контролировать теплообмен и охлаждать тело кошки.
Таким образом, мягкие лапки - это не просто милый элемент внешности, а уникальный инструмент выживания, созданный природой.
Кстати, также стали известны ТОП-5 признаков, что котик в хорошем настроении.
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