Женщина услышала треск, а через минуту была удивлена тем, что "влетело" в спальню

Главное:
- Женщина пошутила о непогоде, не уйдя в укрытие
- Дерево пробило крышу дома американки
Жительница Западного Теннесси, Кристина Кэтрин, пережила настоящий шок, когда огромное дерево пробило крышу ее дома во время сильного ветра. Женщина поделилась видео события в TikTok, удивив тысячи пользователей.
По ее словам, в регионе было объявлено предупреждение о торнадо, но она отнеслась к этому в шутку и даже записала юмористическое видео о том, что не собирается прятаться в укрытие.
Однако вскоре ее смех сменился удивлением - вместе с мужем она услышала громкий треск и обнаружила, что дерево пробило крышу и остановилось всего в нескольких футах от их кровати.
@thatchristinagirl Так это было в 10 футах от нашей кровати, вот это страшно lmao #tornado#tree#tornadodamage#darkhumor#funnymoments#funnyvideo#funnytiktok#fyp #fypシ#fypage#trending#lmao♬ she was a fairy - cunt335
Несмотря на опасность, Кристина и ее муж не теряли оптимизма и даже смогли посмеяться над ситуацией. Позже она сообщила, что дерево уже убрали, а расходы на ремонт покроет страховая компания.
Пользователи TikTok отреагировали на инцидент с юмором, живо обсуждая видео в комментариях.
"Эй! Подрядчик здесь. Проблема в том, что это дерево не должно там находиться. Надеюсь, это поможет", "Ваш дом теперь квалифицируется как дом на дереве?", - писали они.
Недавно также рассказывалась история, как в бананах неожиданно обнаружили живого гостя.
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TikTok
TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.
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