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Женщина услышала треск, а через минуту была удивлена тем, что "влетело" в спальню

Даяна Швец
23 февраля 2025, 05:00
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Кристина шутила о непогоде, пока не произошел неожиданный поворот.
Ветер повалил дерево на дом
Ветер повалил дерево на дом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с TikTok @thatchristinagir

Главное:

  • Женщина пошутила о непогоде, не уйдя в укрытие
  • Дерево пробило крышу дома американки

Жительница Западного Теннесси, Кристина Кэтрин, пережила настоящий шок, когда огромное дерево пробило крышу ее дома во время сильного ветра. Женщина поделилась видео события в TikTok, удивив тысячи пользователей.

По ее словам, в регионе было объявлено предупреждение о торнадо, но она отнеслась к этому в шутку и даже записала юмористическое видео о том, что не собирается прятаться в укрытие.

видео дня

Однако вскоре ее смех сменился удивлением - вместе с мужем она услышала громкий треск и обнаружила, что дерево пробило крышу и остановилось всего в нескольких футах от их кровати.

@thatchristinagirl Так это было в 10 футах от нашей кровати, вот это страшно lmao #tornado#tree#tornadodamage#darkhumor#funnymoments#funnyvideo#funnytiktok#fyp #fypシ#fypage#trending#lmao♬ she was a fairy - cunt335

Несмотря на опасность, Кристина и ее муж не теряли оптимизма и даже смогли посмеяться над ситуацией. Позже она сообщила, что дерево уже убрали, а расходы на ремонт покроет страховая компания.

Пользователи TikTok отреагировали на инцидент с юмором, живо обсуждая видео в комментариях.

"Эй! Подрядчик здесь. Проблема в том, что это дерево не должно там находиться. Надеюсь, это поможет", "Ваш дом теперь квалифицируется как дом на дереве?", - писали они.

Недавно также рассказывалась история, как в бананах неожиданно обнаружили живого гостя.

Больше интересных новостей:

TikTok

TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.

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