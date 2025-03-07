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Приостановление военной помощи Украине: названа неожиданная цель Трампа

Юрий Берендий
7 марта 2025, 04:02
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Приостановление помощи от США ударит по обороноспособности Украины и повлияет на ситуацию на фронте, отметил аналитик.
Приостановление военной помощи Украине: названа неожиданная цель Трампа
Приостановка помощи Украине - названа неожиданная цель Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

О чем сказал Кулик:

  • Трамп может остановить помощь Украине при наличии политической воли
  • Цель такого решения заключается в давлении на Киев и европейских союзников

В заявлениях о приостановлении военной помощи Украине много неопределенности, а официальных деталей о конкретных видах вооружения, поставки которых остановлены, пока нет. Об этом в интервью Главреду сообщил политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, СМИ отмечают, что некоторые программы продолжаются без изменений, а проекты, начатые еще при администрации Байдена, не отменяются, поскольку регулируются другими нормами. Также отмечается, что Трамп не может мгновенно остановить все процессы одним решением, поскольку существуют определенные процедуры.

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"Но если у Трампа есть политическая воля снизить поддержку, в частности в критических для Украины вещах, он это может сделать, и обязательно в некоторых моментах он это сделает. Например, ракеты для Patriot. Это скажется на нашей обороноспособности, в частности на фронте, обороне городов и фактических объектов. Мы это можем уже в ближайшее время ощутить на себе, то есть увеличится количество обстрелов, но их невозможно будет отбить. А это будет означать поражение гражданских объектов в том числе", - сказал эксперт.

Кулик подчеркнул, что у Трампа есть возможность влиять на поставки, но пока невозможно утверждать, что все уже решено и помощь прекращена. Он предполагает, что Вашингтон использует эту ситуацию как инструмент давления на Киев и европейских союзников.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Приостановка военной помощи - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, резкое сокращение военной помощи США, в частности систем ПВО, может спровоцировать массированные удары РФ по украинским городам, поскольку Россия будет пытаться истощить запасы ракет для Patriot. Если Дональд Трамп примет решение о полном прекращении поставок американского вооружения Украине, угроза масштабных ракетных атак на украинские города значительно возрастет, заявил военный эксперт Михаил Самусь.

Политический эксперт Тарас Загородний оценил вероятность того, что президент США Дональд Трамп может отказаться продавать оружие европейским странам, чтобы те не передавали его Украине. По его мнению, такой сценарий маловероятен.

Временная пауза в военной помощи США Украине связана с недавними событиями в Белом доме, произошедшими в прошлую пятницу. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон во время брифинга.

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Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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