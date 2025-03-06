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- Наташа Королева организовала концерт в Кремле
- Предательница опустилась до мытья полов
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ и молчит о войне в Украине, помыла полы на сцене в Кремле своим платьем.
Как сообщают росСМИ, предательница устроила концерт перед Международным женским днем, пригласив Елену Воробей, которая упала на колени и стала мыть пол.
"С этого я начинала: такими были мои первые шаги в шоу-бизнесе", - сказала юмористка.
Королева же поддержала юмористку и начала мыть пол своим платьем.
"Сцену я еще в Кремле не мыла", - заявила запроданка.
Отметим, в одном из номеров Королева появилась перед фанатами в спортивном костюме с надписью СССР.
"Чтобы мы вновь жили и радовались жизни. И чтобы во всем мире не было никаких конфликтов. Дай бог, так и будет. Сейчас наметились позитивные изменения", - выдала предательница.
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Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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