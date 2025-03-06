Предательница Королева начала мыть полы в Кремле - детали

Наташа Королева прислужилась в Кремле.

https://glavred.info/starnews/predatelnica-koroleva-nachala-myt-poly-v-kremle-detali-10645238.html Ссылка скопирована

Наташа Королева - инцидент в Кремле / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

Наташа Королева организовала концерт в Кремле

Предательница опустилась до мытья полов

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ и молчит о войне в Украине, помыла полы на сцене в Кремле своим платьем.

Как сообщают росСМИ, предательница устроила концерт перед Международным женским днем, пригласив Елену Воробей, которая упала на колени и стала мыть пол.

видео дня

"С этого я начинала: такими были мои первые шаги в шоу-бизнесе", - сказала юмористка.

Королева же поддержала юмористку и начала мыть пол своим платьем.

"Сцену я еще в Кремле не мыла", - заявила запроданка.

Отметим, в одном из номеров Королева появилась перед фанатами в спортивном костюме с надписью СССР.

"Чтобы мы вновь жили и радовались жизни. И чтобы во всем мире не было никаких конфликтов. Дай бог, так и будет. Сейчас наметились позитивные изменения", - выдала предательница.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Ольга Сумская призналась, что дочь просит не вмешиваться в ее личную жизнь. Актриса поделилась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не желает, чтобы кто-то ей давал советы.

А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред