Бананы могут полностью исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

Бананы могут исчезнуть с полок супермаркетов из-за изменения климата, которое ставит под угрозу их производство в ключевых регионах выращивания.

https://glavred.info/life/banany-mogut-polnostyu-ischeznut-s-polok-magazinov-v-chem-prichina-10645163.html Ссылка скопирована

Почему бананы могут исчезнуть с полок магазинов - почему бананы вымирают / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Вы узнаете:

Почему пропадут бананы

Почему бананы вымирают

Ученые предупреждают о возможном исчезновении бананов из супермаркетов из-за разрушительного влияния изменения климата на их природные зоны выращивания. Этот фрукт является важной экспортной культурой, играющей ключевую роль в экономике многих стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает Express.

Главред выяснил, вымрут ли нынешние бананы.

видео дня

Что не так с бананами сейчас - что случилось с бананами

По прогнозам исследователей, примерно через 50 лет около 60% регионов, где сейчас выращивают бананы, столкнутся со значительными трудностями в производстве. Ученые из Университета Эксетера использовали спутниковые снимки для картографирования плантаций, а также проанализировали, как климатические изменения повлияют на рост и урожайность бананов в наиболее важных производственных зонах.

По прогнозам ученых, наибольшее негативное влияние изменений климата почувствуют Колумбия и Коста-Рика, где температура становится слишком высокой для оптимального выращивания бананов.

В то же время Эквадор и отдельные регионы Бразилии будут иметь более благоприятные условия, поскольку климатические изменения там будут менее ощутимыми.

"Наши выводы являются суровым напоминанием о том, что изменение климата - это не просто экологическая проблема, а прямая угроза глобальной продовольственной безопасности и средствам к существованию. Без значительных инвестиций в адаптацию, включая орошение и жаростойкие сорта бананов, будущее экспортного производства бананов выглядит неопределенным", - сказал руководитель исследования профессор Дэн Беббер.

Среди возможных стратегий адаптации исследователи называют развитие ирригационной инфраструктуры, создание сортов бананов, устойчивых к жаре и засухе, а также поддержку производителей в управлении климатическими рисками.

"Бананы - один из важнейших фруктов в мире, не только для потребителей, но и для миллионов работников в странах-производителях. Крайне важно действовать сейчас, чтобы защитить отрасль от двойной угрозы - изменения климата и новых заболеваний", - добавил профессор Беббер.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Food.

Вам также может быть интересно:

Что нужно знать о Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред