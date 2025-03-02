Огромные штрафы и тюрьма: почему в Британии могут посадить за выбрасывание мусора

В Британии могут накладывать штрафы на тех, кто, на первый взгляд, совершает невинные действия, а за неуплату штрафа возможно даже заключение в тюрьму.

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Почему в Британии могут посадить за выбрасывание мусора / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Вы узнаете:

Могут ли оштрафовать за мусор в Великобритании

Что нельзя делать в Великобритании

Многие, наверное, задумывались о том, чтобы выбросить пакет мусора в чужой контейнер, если собственный переполнен или чтобы избежать неприятного запаха. Однако такой поступок может обернуться штрафом в 400 фунтов стерлингов (около 21 тысячи гривен), сообщает Daily Star.

Главред выяснил, какой штраф за выбрасывание мусора в Британии.

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Сколько дают штраф за мусор

По британскому законодательству, использование чужого мусорного бака без разрешения считается несанкционированным выбрасыванием отходов и может повлечь проблемы с местными властями.

Эксперты из BusinessWaste.co.uk предостерегают, что такие действия могут стоить нарушителям от 150 до 400 фунтов штрафа.

Для тех, кто не оплатит штраф, последствия могут быть еще серьезнее - от взыскания долга и судимости до заключения.

Эта норма направлена на защиту жителей от ситуаций, когда их мусорные баки переполняются чужими отходами, что может вызвать проблемы с вывозом мусора.

Можно ли выбрасывать мусор не в свою урну

В декабре прошлого года мать пятерых детей Триша Малоун столкнулась с этим на собственном опыте: совет Бирмингема оштрафовал ее на 1000 фунтов стерлингов за то, что она положила один пакет мусора в чужой контейнер.

Женщина, которая ухаживает за сыном на полный рабочий день, признается, что не может позволить себе оплатить штраф и волнуется, что судимость может лишить ее возможности работать в Национальной службе здравоохранения (NHS).

"Добрососедские отношения строятся на уважении и понимании. Ответственность за собственные отходы имеет решающее значение - не только по юридическим причинам, но и для того, чтобы община была чистой и приятной для всех", - отметил эксперт по сбору отходов Марк Холл.

Размер штрафов зависит от региона, но одно ясно - стоит хорошо подумать, прежде чем выбрасывать мусор в чужой контейнер, ведь это может серьезно ударить по кошельку.

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The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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