Хитрые европейцы всегда ставят бутылки с водой возле дома: в чем причина

Во многих странах можно увидеть бутылки с водой возле домов, и хотя это кажется странной традицией, на самом деле она имеет несколько практических объяснений.

https://glavred.info/life/hitrye-evropeycy-vsegda-stavyat-butylki-s-vodoy-vozle-doma-v-chem-prichina-10643249.html Ссылка скопирована

Зачем в Испании ставят бутылки с водой у стены - странно, но гениально / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему испанцы выставляют бутылки с водой возле своих домов

Как бутылки с водой могут отпугивать собак и кошек

Если вы когда-нибудь гуляли по улицам Франции, Испании или Италии, то могли заметить странное явление: пластиковые бутылки с водой, расставленные у входа в дома. На первый взгляд, может показаться, что это просто оставленная питьевая вода для прохожих. Однако у этого явления есть несколько неожиданных объяснений.

Главред выяснил, почему испанцы выставляют бутылки с водой возле своих домов.

Автор TikTok-аккаунта"Пособие по выживанию во Франции" исследовала этот вопрос, общаясь с местными жителями. Как выяснилось, существует множество теорий относительно этой традиции.

Почему люди ставят бутылки с водой перед своим домом

Самое распространенное объяснение - это способ предотвратить то, чтобы кошки и собаки справляли свои естественные нужды на стены домов.

"Я думаю, что здесь, во Франции, это в основном для котов. Это мешает им делать свои дела", - объясняет блогерша.

Смотрите видео о том, для чего ставить бутылки с водой возле дома:

Как отмечают испанские СМИ, в Испании часто можно увидеть бутылки с водой возле домов - их ставят, чтобы предотвратить то, чтобы коты и собаки мочились на стены и метили территорию.

Обычно у входа размещают одну или несколько таких бутылок, стратегически располагая их по обе стороны двери. Поскольку многие здания облицованы камнем, в частности мрамором, собачья моча может вступать в реакцию с его поверхностью, оставляя неприятный запах, который привлекает еще больше животных.

Существует мнение, что солнечный свет, отражаясь в воде, раздражает глаза котов и собак, заставляя их избегать этих мест. Этот метод распространен не только в Испании - его используют в Мексике, Аргентине, Колумбии, а в Японии бутылки применяют как средство для отпугивания кошек.

Однако научных доказательств эффективности этого метода нет. Когда собака выбирает место для испражнения, она руководствуется обонянием, а не зрением, поэтому присутствие бутылок с водой никак на это не влияет.

Единственный действенный способ предотвратить нежелательное мочеиспускание - использовать специальные репелленты, безопасные для животных, и распылять их в нужных местах.

Зачем в Японии ставят бутылки с водой

Похожий метод используется и в Японии. Популярный YouTube-блогер с более 1 миллионом подписчиков, автор канала "Let's ask Shogo", рассказывает:

"Свет отражается от воды в бутылках, и животным это не нравится. По крайней мере, так считают многие люди", - говорится в видео.

Эта традиция набирает популярность в разных странах мира. Например, пользователи TikTok из 35 стран подтвердили, что в их регионах бутылки используются для сдерживания котов и собак.

Смотрите видео о том, для чего в Японии возле домов стоят бутылки с водой:

Действительно ли вода отпугивает животных

Научных доказательств того, что свет, который преломляется в воде, эффективно отпугивает котов и собак, нет. Однако некоторые владельцы домов утверждают, что этот метод действительно работает.

Однако есть и альтернативное объяснение: бутылки могут быть предназначены для смывания мочи собак после того, как они помечают территорию.

"Если ваша собака сходила в туалет на стену, вода поможет смыть следы", - объясняет автор TikTok.

Зачем люди ставят стеклянные бутылки в саду

Еще одна популярная теория - бутылки помогают отпугивать насекомых. Некоторые люди верят, что солнечный свет, который отражается от воды, дезориентирует мух и комаров, поэтому они не приближаются к зданию.

Этот метод известен также в Латинской Америке, где местные жители подвешивают бутылки с водой, чтобы уменьшить количество мух возле своих домов.

Зачем люди ставят бутылки с водой на траву

Некоторые жители Европы связывают эту традицию с религиозными или мистическими верованиями.

"Многие говорили, что это для того, чтобы предотвратить проникновение злых духов в дом. Это, я думаю, связано со святой водой", - отмечает блогерша.

В разных культурах вода считается мощным очищающим средством, поэтому такая теория имеет право на существование.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред