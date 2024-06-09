Риск прорыва оккупантов: в ВСУ рассказали, что на самом деле происходит на фронте

На Харьковском направлении с начала суток отбито 4 атаки противника в районах Липцев, Глубокого и Волчанска.

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Что происходит на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада, Главред

В сводке Генштаба Вооруженных сил Украины сообщили, что в течение суток субботы, 8 июня, произошло 76 боевых столкновений, на Покровском направлении украинские войска отражали 27 атак россиян.

В течение текущих суток российские захватчики нанесли по территории Украины 44 авиаудара с использованием 52 КАБов, привлекли 481 дрон-камикадзе. Россияне совершили более 2,8 тыс. обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщили в Генштабе ВСУ.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении с начала суток отбито 4 атаки противника в районах Липцы, Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении отражено 8 атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Андреевка, Грековка и Макеевка. Ситуация напряженная - продолжается бой вблизи Невского. Силы обороны принимают меры для стабилизации ситуации. За сегодня ликвидировано 87 россиян убитыми и ранеными, уничтожено боевую бронированную машину, автомобиль и противотанковый ракетный комплекс.

На Лиманском направлении РФ 7 раз пыталась продвинуться в направлениях населенных пунктов Невское, Терны, Ивановка, Торское и Диброва. Шесть атак отбиты, продолжается бой в районе Ивановки. Ситуация контролируемая, потерь наших позиций не допущено.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили 3 попытки противника вытеснить наших воинов в районах Часового Яра, Ивановского и Андреевки. В то же время ситуация возле Ивановского остается напряженной - продолжается бой.

На Покровском направлении группировка ВСУ отражала 27 атак оккупантов. Двадцать штурмовых попыток россиян в районах Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой и Яснобродовки отбиты. Еще 7 атак врага продолжаются. Ситуация обостренная. В частности захватчики продолжают попытки прорваться со стороны Очеретино на Евгеновку и Новоалександровку. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения врага вглубь нашей территории.

Также в пресс-службе Генштаба сообщили, что на остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

видео дня

"Украинские защитники наносят огневое поражение, истощая оккупантов по всей линии боевого соприкосновения", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Подразделения авиации, ракетных войск и артиллерии нанесли поражения по 21 району сосредоточения личного состава и военной техники РФ. Известно об ударах по пункту управления, 4 средствам ПВО, станции РЭБ и 3 радиолокационным станциям россиян.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Напомним, что аналитики ISW сообщили, что россияне, вероятно, захватили важный населенный пункт на Харьковщине. Силы обороны Украины продолжают сохранять оперативный контроль над большей частью Волчанска и проводят контратаки.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление, что РФ не удалось реализовать Харьковскую операцию. Он также отметил, что украинские защитники получили подкрепление и успешно уничтожают россиян.

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