Угроза "мешка" на юге: украинские войска предупредили о рисках окружения

Младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко спрогнозировал вероятные действия российских оккупантов на фронте в ближайшее время.
"Пока выглядит так, что у них продолжается ползучее наступление. Именно ползучее, потому что речь не идет о каких-то быстрых прорывах", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Вместе с тем младший сержант ВСУ в отставке не исключает в ближайшее время активизации на Запорожском направлении.
"Судя по всему, они (оккупанты РФ, - ред.) хотят до выборов закрыть наш выступ на Работинском направлении, где ВСУ вгрызались во время летнего контрнаступления. У нас фактически есть там такой мешок, в котором находятся наши войска", - считает он.
Собеседник говорит, что это нельзя назвать оперативным окружением, но с трех сторон территории там контролируются россиянами.
"Этот выступ не очень большой, и, судя по всему, перед выборами Россия хочет попытаться закрыть этот выступ, то есть выровнять фронт, чтобы вышел Путин и заявил, что Украина потеряла все, что получила во время летнего контрнаступления", - не исключает он.
Вместе с тем Гудименко добавил, что пока Россия не может там похвастаться каким-то большими успехами.
Смотрите видео - интервью Юрия Гудименко Главреду:
Кто такой Юрий Гудименко
Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократический топор", в прошлом - блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия.
С начала полномастабного вторжения в Украину - Младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия".
Ситуация на Запорожье
Ранее сообщалось о том, что оккупанты пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении. Часть сил противника смогла прорваться в Работино, однако большинство было ликвидировано защитниками.
Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ сорвали наступление РФ на Запорожском направлении. Войска агрессора России 10 раз безуспешно атаковали позиции сил обороны Украины в районе Работино Запорожской области, заявили в Генеральном штабе ВСУ.
Как сообщалось ранее, войска РФ 18 февраля пошли в наступление на Запорожском направлении, но ВСУ устроили им разгром. Оккупанты применили около 30 единиц военной техники и пехоту, однако после удара армии Украины вынуждены были вернуться на прежние позиции.
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