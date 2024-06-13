Через 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – Огрызко

Украина станет членом ЕС, несмотря на попытки РФ помешать этому руками Венгрии: Орбана заставят в нужный момент выйти "помыть руки", отметил Огрызко.

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Украина получит членство в ЕС через 3-4 года, считает Огрызко / Главред

На пути Украины в Евросоюз наконец-то забрезжил "свет в конце тоннеля". Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Украина выполнила все требования для начала переговоров о вступлении в ЕС, и эти переговоры должны начаться уже в июне. Впрочем, Россия не оставляет попыток помешать этому процессу и действует через венгерского лидера Виктора Орбана. Не случайно в СМИ появились слухи о том, что переговоры в Евросоюзе о вступлении нашей страны отложены.

Директор Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду рассказал, когда стартуют переговоры в ЕС о приобретении членства в нем Украиной, как Европа укротит приспешников Путина, пытающихся сорвать процесс евроинтеграции нашей страны, а также через сколько лет Украина наконец вступит в Евросоюз.

Когда могут начаться переговоры в Евросоюзе о вступлении Украины, и почему они откладываются?

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Вопрос не в публикациях об откладывании переговоров, а в том, что сейчас у Москвы есть прекрасный шанс через своих приспешников в Евросоюзе сделать так, чтобы переговоры не начались. Прежде всего, таким приспешником является Орбан и его продажная команда. Последние дебаты внутри Европейской комиссии свидетельствуют о наличии единодушной поддержки решения о начале переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы. Это поддерживают все, кроме Венгрии.

Венгрия будет выдвигать абсолютно глупые, банальные и бестолковые аргументы. Ведь права национальных меньшинств – это тема, которую можно обсуждать вечно, и всегда можно найти что-то, что не будет соответствовать "стандартам". Но эти "стандарты" никто и никогда линейкой не измерил и не сможет. Это вопрос политической воли.

Москва свою политическую волю уже выразила давно, а теперь ее прихвостень Орбан будет реализовывать эту волю для того, чтобы раскалывать Европейский Союз и бить по Украине.

Поэтому вопрос сейчас в том, удастся ли европейским странам заставить Орбана в нужный момент выйти помыть руки или выпить чашку кофе. Когда это произойдет, исчезнет и тема о возможности переноса начала переговоров, потому что еще все сделано, все стороны – украинская и европейская – готовы к началу процесса, но есть одна Баба-Яга. Значит, с ней нужно что-то делать.

Как вы оцениваете вероятность того, что Орбана таки мотивируют выйти "помыть руки" в нужный момент, и что переговоры стартуют уже в этом месяце?

Орбан, конечно, является шантажистом со стажем, но в Европейской комиссии и Европейском совете тоже сидят не простачки.

Будапешт очень зависим от финансовой поддержки со стороны Брюсселя. И если дело дойдет до базарного торга, то Орбану могут что-то предложить или, наоборот, сказать: "Дорогой друг, если ты так, то и мы так – будешь сидеть без того, на что очень рассчитываешь". А это ударит по политике Будапешта, потому что, когда есть европейские деньги, можно рассказывать, какой ты независимый и последовательный в защите интересов Венгрии, а вот когда их не будет – ситуация в корне меняется.

Поэтому думаю, что вариант размена будет найден. Но нервов этот "товарищ" нам еще попортит немало.

А что на практике будет означать начало переговоров в ЕС о вступлении Украины, и сколько эти переговоры могут длиться?

Начало таких переговоров означает, что специалистам в конкретных сферах и отраслях дается команда начинать обсуждение того, каким образом украинское законодательство соответствует европейскому, и что нужно сделать для того, чтобы это соответствие было почти стопроцентным. Это, собственно, технические переговоры специалистов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться в июне / УНИАН

То есть это не уровень политиков – они свое решение уже приняли и сказали, что они "за". Теперь – работа технарей, например, специалистов в сельском хозяйстве, которые должны определить, сколько украинской продукции можно продавать на европейском рынке, какого качества, каким санитарным стандартам она должна соответствовать, и масса других вопросов, которые надо согласовывать.

Сколько такие переговоры будут продолжаться, зависит от двух сторон. Но поскольку есть политическая воля со стороны Евросоюза не затягивать этот процесс на годы, то можно ожидать, если украинская сторона будет проявлять настойчивость и даже оказывать некоторое давление, что процесс продлится год или два, не десятилетия.

Вопрос в том, что, когда этот процесс закончится, мы снова вспомним Бабу-Ягу, которая никуда не делась и обещала делать все, чтобы заблокировать движение Украины в ЕС. И здесь мы ничего сделать не сможем, будем рассчитывать на партнеров. Потому что после переговоров начнется процесс ратификации.

Москва через своего приспешника в Евросоюзе, венгерского лидера Виктора Орбана, пытается помешать вступлению Украины в ЕС / пресс-служба Европарламента

Сколько ратификация может длиться, можем представить, если вспомним, как та же Венгрия с подачи Кремля выкручивала руки Швеции и держала этот процесс в подвешенном состоянии. И это при том, что между Венгрией и Швецией никаких проблем не было, а тут нашлись: когда-то кто-то что-то плохое сказал о Венгрии. Это стоило полуторагодичного затягивания процесса.

Поэтому, думаю, это продлится три-четыре года, если ежедневно работать вдохновенно.

Через три-четыре года закончатся эти переговоры и ратификация или Украина станет членом ЕС?

При условии интенсивной работы двух лет будет достаточно для согласования всех глав. А потом минимум полтора года уйдет на преодоление процедурных моментов.

Разве что европейцы примут политическое решение и возьмут на себя, как когда-то говорили "повышенные социалистические обязательства", и "сделают пятилетку за три года", то есть решат в течение полугода проголосовать в парламентах этот вопрос и закрыть тему со вступлением Украины. Это тоже возможно и будет зависеть от того, какой будет ситуация в Украине и вокруг нее.

Поэтому через три-четыре года Украина получит членство в Евросоюзе. При условии, что переговоры о начале вступления начнутся в июне.

Думаю, максимум через четыре года вполне реально закончить этот процесс, чтобы следующие выборы в Европарламент проходили уже с представителями от Украины. Это будет финальным аккордом наших многолетних попыток присоединиться к Европейскому Союзу.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007-го по март 2009 года, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им. Т. Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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