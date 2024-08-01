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РФ хочет прорвать оборону ВСУ: Сырский назвал самые горячие направления фронта

Алёна Воронина
1 августа 2024, 16:40обновлено 1 августа, 17:22
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Захватчики продолжают сосредотачивать усилия на Покровском направлении. Также жесткие бои сейчас идут на нескольких участках фронта.
Александр Сырський, украинские военные
Армия РФ хочет прорвать оборону ВСУ, идут жесткие бои/ коллаж: Главред, фото: Facebook Сирский, оперативное командование "Запад"

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои усилия на Покровском направлении в Донецкой области. Там захватчики бросают в бой свои самые опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать оборону украинских военных на направлении Желанное, Новогродовка, Покровск.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский после того, как он 3 дня работал на Восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях. Сырский рассказал о самых горячих направлениях фронта.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что ожесточенные бои также продолжаются на Купянском направлении в районе Песчаного, Стельмаховки, Макеевки, но защитники Украины держат позиции.

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Также сложная ситуация сейчас сложилась на Северском направлении. Там российские оккупанты активно применяют артиллерию, проводят штурмы, но успеха они не имеют.

Кроме этого, жесткие бои происходят в районе канала на подступах к Часовому Яру, без изменения позиций сторон.

Также захватчики продолжают осуществлять штурмы позиций украинских воинов в районах Нью-Йорка, Южного и Железного.

"На Харьковском направлении, в районе Глубокого, Волчанска, также бои, но враг успеха не имеет, несет существенные потери. По всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия различной интенсивности. Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех. Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сейчас существенных изменений не произошло", - отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также рассказал, что силы Национальной полиции, СБУ и Военной службы правопорядка проводят контрдиверсионные действия - они выявляют и обезвреживают диверсионные группы российских захватчиков в районах городской застройки на Торецком направлении.

Сырский отметил, что во время работы в бригадах он изучал обстановку непосредственно в районах боевых действий и занимался решением проблемных вопросов по обеспечению подразделений боеприпасами, дронами, средствами радиоэлектронной борьбы и оказании помощи командирам в организации боевых действий.

"Встретился с командирами подразделений бригад, совместно обсудили пути повышения устойчивости обороны. Несмотря на сложную обстановку наши подразделения продолжают уничтожать врага и удерживать занимаемые рубежи и позиции. Выражаю благодарность солдатам, сержантам и офицерам за мужество и храбрость в защите Украины", - добавил Сырский.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что РФ изменила цель и приоритет и захватить Харьков им уже не удастся. На Покровском направлении россияне сосредотачивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб, говорит Зеленский.

Также ранее Зеленский отмечал, что из 14 резервных бригад ВСУ партнеры оснастили оружием только три. Украина хочет укомплектовать оружием 14 резервных бригад, подчеркнул президент.

Напомним, в ВМС подтвердили удар по военным целям в Курской области в ночь на 31 июля. Аналитик Defense Express Иван Киричевский намекает, что атаку осуществили уже собственным дальнобойным оружием.

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