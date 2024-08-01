Когда 'Резерв+' считается военно-учетным документом: разъяснение ТЦК

Военно-учетным документом "Резерв+" считается только тогда, когда к нему подтянут QR-код. Об этом в интервью Главреду заявила офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак.
Она отметила, что этот военно-учетный документ может не содержать в себе некоторых ключевых параметров, которые свидетельствуют о полном соблюдении правил воинского учета. И поэтому в постановлении КМУ №560 сказано о том, что во время остановки и проверки документов в случае отсутствия военно-учетного документа, в случае установления несоответствий данных, имеющихся в ТЦК, гражданин подлежит извещению или доставке вместе с представителями полиции в ближайший районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
"То есть, если подтянулся QR-код, но там как минимум нет медицинской комиссии, это уже является поводом прибыть в ТЦК, потому что прохождение военно-врачебной комиссии является неотъемлемым элементом, и за ее непрохождение также могут накладываться админвзыскания", - отметила представитель ТЦК.видео дня
Кто такая Лариса Козак
Лариса Сергеевна Козак - офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, капитан Вооруженных сил Украины.
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине по состоянию на середину июля свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на теперь.
Адвокат Роман Симутин заявил, что первые штрафы от 17 тысяч грн. до 25 тысяч 500 грн за необновление военно-учетных данных, вероятно, ожидаются через месяц, после 20 августа или в начале сентября.
Также известно, что во время обновления военно-учетных данных в ТЦК проверяют личную информацию военнообязанных сразу по 37 пунктам.
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