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Когда "Резерв+" считается военно-учетным документом: разъяснение ТЦК

Мария Николишин
1 августа 2024, 14:29
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Если подтянулся QR-код, но там как минимум нет медицинской комиссии, это уже является поводом прибыть в ТЦК, отметила Козак.
Когда 'Резерв+' считается военно-учетным документом: разъяснение ТЦК
Когда "Резерв+" считается военно-учетным документом / коллаж: Главред, фото: Министерство обороны Украины, ua.depositphotos.com

Военно-учетным документом "Резерв+" считается только тогда, когда к нему подтянут QR-код. Об этом в интервью Главреду заявила офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак.

Она отметила, что этот военно-учетный документ может не содержать в себе некоторых ключевых параметров, которые свидетельствуют о полном соблюдении правил воинского учета. И поэтому в постановлении КМУ №560 сказано о том, что во время остановки и проверки документов в случае отсутствия военно-учетного документа, в случае установления несоответствий данных, имеющихся в ТЦК, гражданин подлежит извещению или доставке вместе с представителями полиции в ближайший районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"То есть, если подтянулся QR-код, но там как минимум нет медицинской комиссии, это уже является поводом прибыть в ТЦК, потому что прохождение военно-врачебной комиссии является неотъемлемым элементом, и за ее непрохождение также могут накладываться админвзыскания", - отметила представитель ТЦК.

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Кто такая Лариса Козак

Лариса Сергеевна Козак - офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, капитан Вооруженных сил Украины.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине по состоянию на середину июля свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на теперь.

Адвокат Роман Симутин заявил, что первые штрафы от 17 тысяч грн. до 25 тысяч 500 грн за необновление военно-учетных данных, вероятно, ожидаются через месяц, после 20 августа или в начале сентября.

Также известно, что во время обновления военно-учетных данных в ТЦК проверяют личную информацию военнообязанных сразу по 37 пунктам.

Когда 'Резерв+' считается военно-учетным документом: разъяснение ТЦК
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

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