Кто первым получит повестки после обновления данных: адвокат раскрыл важные нюансы

В каком случае работники ТЦК будут поднимать бумажное дело и вручную выписывать повестку - детали в материале.

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Кого могут мобилизовать после обновления данных / Коллаж: Главред, фото: УП, ua.depositphotos.com, t.me/ministry_of_defense_ua

Адвокат Роман Симутин заявил, что первые штрафы от 17 тысяч грн. до 25 тысяч 500 грн за необновление военно-учетных данных, вероятно, ожидаются через месяц, после 20 августа или в начале сентября.

"В конце августа, где-то после 20 числа. Если кому-то уже отправили повестки после 16 июля, то в конце августа можно ожидать первые постановления тем, кто нарушает действующее мобилизационное законодательство", - говорит Роман Симутин в интервью для ТСН.

Он также отметил, что первыми, кто вероятно получит повестки на ВВК в августе, будут те военнообязанные, которые обновили свои данные, но не имеют ни отсрочки, ни бронирования.

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"Получат повестки не все. Данные обновили более 4 миллионов 600 тысяч военнообязанных. Половина может иметь отсрочки, инвалидность, троих детей. У определенного количества есть бронирование. Остается около 1,5 миллионов, которые якобы не имеют никаких оснований. Не исключено, что тем, кто не имеет отсрочки и бронирования - им придут повестки", - говорит Роман Симутин.

По словам Симутина, если гражданин не обновил данные, а в реестре "Оберіг" нет данных на военнообязанного, то работники ТЦК будут поднимать бумажное дело и вручную выписывать повестку.

"Но ведь такого человека могут обнаружить и на блокпосту", - уточняет адвокат.

Обновление военно-учетных данных в Украине / Инфографика: Главред

Обновление данных в ТЦК

Напомним, что 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Известно, что более 4 млн украинцев обновили данные. В Минобороны сделали заявление о темпах мобилизации, ведь показатели очень отличаются от тех, что были в конце зимы и в начале весны. Сейчас это значительно превышает потребности войска на теперь.

Адвокат рассказал, кто сможет избежать штрафов после обновления данных в ТЦК. Военнообязанных граждан, которые решили не обновлять свои военно-учетные данные, могут объявить в розыск, или наложить штраф предположил юрист Владимир Романчук.

В Минобороны жестко высказались о продлении сроков обновления данных. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказывает, что продлевать сроки обновления данных еще 90 дней после 16 июля нецелесообразно. Сейчас существуют возможности обновить эти данные в ТЦК и СП, ЦНАПах и "Резерв+"

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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