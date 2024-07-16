Отправка повестки по почте: будет ли считаться она врученной - адвокат

Повестка направляется с описью вложения и уведомлением о вручении ценным письмом, отмечает адвоката.

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Будет ли считаться врученной повестка, которая пришла по почте / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Если рассмотреть постановление №560 Кабинета министров, то там отмечается, что повестка может вручаться не только под подпись и лично, а и почтовым отправлением. Об этом рассказала адвокат в сфере военного права и медицины Анастасия Кондрась в интервью TSN.ua.

"Здесь нужно понимать, что повестка направляется с описью вложения и уведомлением о вручении ценным письмом. Потому что если, например, почтальон прикрепит эту повестку к квитанции об оплате коммунальных услуг, или положит её в почтовый ящик, или прикрепит к двери - это все будет считаться не надлежащим образом врученной повесткой. То есть только ценным письмом", - пояснила она.

По словам адвоката, если есть невозможность вручения вообще - не могут найти военнообязанного, или если он отказывается от подписания, повестка все равно будет считаться надлежащим образом врученной.

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Обновление военно-учетных данных в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, в Украине с 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему военнообязанные лица в течение 60 дней - вплоть до 16 июля - обязаны обновить свои персональные данные в ТЦК и СП.

Также в Украине расширили список категорий военнообязанных, которые подлежат бронированию. Чиновники Кабмина подробно объяснили, кто попадет под это решение.

Кроме того, магистры, которые пошли учиться на аспирантуру сразу после окончания полного высшего образования или через несколько лет, не могут быть мобилизованы. Они будут иметь право на отсрочку.

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