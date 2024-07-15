Сколько штрафов можно получить, если не обновить данные в ТЦК - ответ адвоката

В случае, если вы не обновили военно-учетные данные, грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

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Сколько штрафов можно получить, если не обновили данные / Колаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

В Украине истекает срок, который был выделен для обновления военно-учетных данных. Многих военнообязанных интересует, сколько штрафов они рискуют получить в случае не обновления данных. Ответ дал адвокат Олег Мицик в эфире Ранок.LIVE.

Он отметил, что в случае, если вы не обновили данные, ТЦК сможет выписать только один штраф.

"Не обновление данных является законченным административным правонарушением после завершения срока в 60 дней. И за это правонарушение штраф может быть только один ... Не обновление данных - это нарушение законодательства, предусматривающее административную ответственность и верхний предел штрафа - 25,5 тыс. грн. По его словам, правонарушителю предоставляется 15 дней с момента вынесения постановления о наложении штрафа, чтобы добровольно оплатить штраф в так называемом "льготном режиме" - 17-25 тыс. грн. Если штраф не уплачен, то дело передадут в исполнительную службу и взыскание в таком случае будет в двойном размере, отметил адвокат", - сказал Мыцык. видео дня

В то же время если вы не прошли военно-врачебную комиссию после получения соответствующего направления, будет предусматриваться отдельная ответственность.

"Предусмотрен ли будет штраф за непрохождение ВВК? Это же разные вещи. Лицо должно было обновить данные, а ВВК будет проходить только в следующей процедуре, когда его каким-то образом пригласят в ТЦК", - добавил Мицик.

Есть еще ряд нарушений, за которые украинцы смогут получить штрафы:

отсутствие военно-учетного документа при себе;

непребывание на учете вообще;

неявка по повестке о вызове в ТЦК;

отказ от совершения каких-то действий во время контактирования с ТЦК, например, отказ от прохождения ВВК.

"Я уже встречал практику о том, что в отношении лиц, которые отказываются или систематически нарушают правила воинского учета, возбуждаются уголовные производства по статье 337 УКУ (Уклонение от воинского учета)", - отметил адвокат.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦНАПу.

В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин. Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Что такое бронь от мобилизации по зарплате? В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного вне зависимости от того, какую должность он занимает. Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель – с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, которые получают такую зарплату.

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