Обновление данных в ТЦК: в Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации

В Украине с 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему военнообязанные лица в течение 60 дней - вплоть до 16 июля - обязаны обновить свои персональные данные в ТЦК и СП. Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву. Об этом заявил в эфире "Армия TV" представитель Министерства обороны Украины - старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.
"Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны", - пояснил он.
По информации Лазуткина, приложение "Резерв+" активно используется военнообязанными, призывниками и резервистами - уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через него.
"Понятно, что в ближайшие дни они не смогут помочь тем военнослужащим, которые защищают нашу страну, но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении воинского учета. Страна должна знать, на кого рассчитывать во время защиты", - подчеркнул спикер МО.
Кто такой Дмитрий Лазуткин?
Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Обновление данных в ТЦК - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Также известно, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦПАУ.
В то же время, сотрудники Национальной полиции имеют право принудительно доставлять людей, находящихся в розыске, в ТЦК и СП (в просторечии - военкоматы) в порядке административного задержания.
Кроме того, пока нет никаких веских оснований для продления времени, которое дается военнообязанным украинцам, для обновления своих военно-учетных данных.
Читайте также:
- Стало известно, на сколько дают отсрочку аграриям от мобилизации: только определенные профессии
- Известный телеведущий и боец ВСУ сделал заявление о мобилизации
- Мобилизация в Украине: Кабмин предложил военнообязанным платить штрафы через "Дію"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред