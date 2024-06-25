Обновление данных в ТЦК: в Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации

Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин.

https://glavred.info/ukraine/obnovlenie-dannyh-v-tck-v-minoborony-nazvali-kolichestvo-prigodnyh-k-mobilizacii-10575743.html Ссылка скопирована

В Минобороны назвали количество годных для мобилизации украинцев / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В Украине с 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему военнообязанные лица в течение 60 дней - вплоть до 16 июля - обязаны обновить свои персональные данные в ТЦК и СП. Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву. Об этом заявил в эфире "Армия TV" представитель Министерства обороны Украины - старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

"Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны", - пояснил он.

По информации Лазуткина, приложение "Резерв+" активно используется военнообязанными, призывниками и резервистами - уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через него.

видео дня

"Понятно, что в ближайшие дни они не смогут помочь тем военнослужащим, которые защищают нашу страну, но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении воинского учета. Страна должна знать, на кого рассчитывать во время защиты", - подчеркнул спикер МО.

Обновление военно-учетных данных в Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Лазуткин? Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Обновление данных в ТЦК - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Также известно, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦПАУ.

В то же время, сотрудники Национальной полиции имеют право принудительно доставлять людей, находящихся в розыске, в ТЦК и СП (в просторечии - военкоматы) в порядке административного задержания.

Кроме того, пока нет никаких веских оснований для продления времени, которое дается военнообязанным украинцам, для обновления своих военно-учетных данных.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред