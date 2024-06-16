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Кого из мужчин могут принудительно доставлять в ТЦК: в Раде ответили

Дмитрий Видоменко
16 июня 2024, 08:09
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Принудительная доставка военнобязанных мужчин в ТЦК и СП - в Раде пояснили, в каких случаях это не нарушает законодательство Украины.

Кого из мужчин могут принудительно доставлять в ТЦК: в Раде ответили
Кого могут принудительно доставить в ТЦК: в Раде ответили / Колаж: Главред, фото: telegraf, ua.depositphotos.com

Сотрудники Национальной полиции имеют право принудительно доставлять находящихся в розыске людей в ТЦК и СП (в просторечии ‒ военкоматы) в порядке административного задержания. Об этом народный депутат (фракция "Слуга народа") Федор Вениславский сказал в интервью порталу "РБК-Украина".

"Доставлять принудительно в ТЦК и СП или на ВЛК могут только граждан, которые находятся в розыске. В розыск их объявляет Национальная полиция на основании того, что они игнорируют повестки или требования ТЦК и СП явиться. И принудительно доставлять людей в ТЦК и СП, опять же могут только работники полиции. То есть работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без работников полиции, то это, в принципе, в рамках закона", — сказал он.

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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

мобилизация инфографика

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Напомним, граждане Украины, которые находились за границей более 3 месяцев, обязаны до 16 июня лично стать на воинский учет в ТЦК. Постановлением Кабмина №563 установлено, что это обязательно для мужчин, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу.

Также Кабмин планирует отсрочить постановку на учет 17-летних украинцев, которые находятся за границей. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что сейчас Минобороны требует их возвращения для воинского учета, но правительство понимает, что это лишь увеличит нагрузку на ТЦК и не поможет мобилизации.

Как сообщал Главред, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта. Новые правила вступят в силу 30 июня.

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