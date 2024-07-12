Можно ли обновить данные в ТЦК после 16 июля: нардеп дал ответ

Можно ли обновлять данные в ТЦК после 16 июля 2024 года без штрафа - заявление по этому сделал нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.

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Можно ли обновить данные в ТЦК после 16 июля: ответ нардепа / Коллаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

Военнообязанные граждане в Украине смогут обновить свои учетные данные без штрафа даже после 16 июля 2024 года. Такое заявление сделал нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире проект "Киев24".

"Смотрите, от того, что наступает дата 16 июля, то это никоим образом не говорит о том, что после этой даты. То есть да, автоматически все после этой даты становятся уклонистами, подпадающими под санкции. Но еще раз хочу подчеркнуть, что ТЦК должен провести соответствующие юридические процедурные действия с каждым военнообязанным гражданином", – считает нардеп.

По словам Федиенко, люди, которые по тем либо иным причинам не смогли прийти и обновить данные в ТЦК и СП до 16 июля, смогут сделать это позднее. В таком случае, говорит нардеп, КоАП предусматривает, что на таких людей не будут налагаться штрафы – ведь они самостоятельно устранили такое правонарушение.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦНАПу.

В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин. Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

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