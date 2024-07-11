Километровые очереди в ЦПАУ: что будет, если военнообязанные не обновят данные вовремя

В Украине осталось несколько дней до конца срока на обновление данных военнообязанных. В столичных ЦПАУ с самого утра "километровые" очереди. Видео уже разлетелось в Сети.
Мужчины идут в ЦПАУ сразу после завершения комендантского часа. Военнообязанные пытаются успеть обновить свои данные до 16 июля.
Смотрите видео об очередях военнообязанных в ЦПАУ:
Где можно обновить данные
Военнообязанные мужчины могут обновить данные не только в Территориальном центре комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП). Можно обновить данные в Центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) и в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста "Резерв+".
"При этом следует отметить, что в соответствии с п. 69 Постановления Кабинета министров №560, в случае обновления данных в ТЦК и СП, медицинский осмотр военно-врачебной комиссии (ВВК) не проводится. На медицинский осмотр мужчины, которые уточнили свои данные, вызываются повесткой", - сказала адвокат Марина Бекало для ТСН.ua.
Мужчины, которые находятся за рубежом, также могут воспользоваться "Резервом+", или отправить соответствующее сообщение на официальный электронный адрес или официальный номер телефона ТЦК и СП.
Что будет после обновления данных
После того, как истечет 60-дневный срок обновления данных (16 июля), военнообязанным будут отправлять повестки для прохождения ВВК по месту жительства, указанному при обновлении данных. Если их признают годными к службе и не будут иметь оснований для получения отсрочки, то, вероятно, они получат повестки о вызове для дальнейшего прохождения службы.
Что будет, если не обновить данные
Людям, которые не обновили свои персональные данные, грозит административная ответственность по статье 210-1 КУоАП. Их могут оштрафовать на 17 тысяч гривен. Данные о правонарушителях передадут в базу данных единой информационной системы МВД. После этого человека могут подать в розыск.
"О розыске такого лица, для осуществления полицией административного задержания и доставки такого лица в ближайший ТЦК и СП независимо от места пребывания на воинском учете", - сказала Марина Бекало.
Представитель Полтавского ТЦК и СП, майор Роман Истомин уточнил 24 каналу, что после 19 мая суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют от 17 до 25 тысяч гривен, а для должностных и юридических лиц - от 34 до 59 тысяч гривен.
Мобилизация в Украине - последние новости
Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦНАПу.
В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин. Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
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