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Мобилизация аспирантов: в Минобразования сказали, будут ли они иметь отсрочку

Мария Николишин
30 июня 2024, 05:00
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В 2024 году бюджетная форма обучения расширена почти в два раза, говорит Оксен Лисовой.
Мобилизация аспирантов: в Минобразования сказали, будут ли они иметь отсрочку
Могут ли мобилизовать аспирантов / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Магистры, которые пошли учиться на аспирантуру сразу после окончания полного высшего образования или через несколько лет, не могут быть мобилизованы. Они будут иметь право на отсрочку. Об этом заявил Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в комментарии для "Телеграф".

"Они сдают экзамены, поддерживают уровень знаний и поступают в вуз. И после этого имеют право на отсрочку", - сказал он.

Лисовой добавил, что в 2024 году бюджетная форма обучения расширена почти в два раза. Сейчас количество мест насчитывает около 7 тысяч, то есть призыв аспирантов дневной формы в этом году невозможен.

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"Чтобы все студенты, которые готовы продолжать свою исследовательскую и научную деятельность, имели на это возможность. Чтобы не потерять способных и талантливых людей", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, несмотря на попытки государства сохранить молодежь и дать ей достойное образование, некоторые люди видят в аспирантуре лишь способ уклониться от мобилизации, однако сейчас Министерство намерено приложить все усилия, чтобы люди в военное время получали образование.

"Мы (Министерство - ред.) очень переживали, что коррупционные схемы вытеснят из вузов людей, которые действительно готовы учиться. И эту историю надо было закрыть. Но главная задача для нас сейчас - дать способной молодежи возможность учиться, расширить возможности для нее. Именно поэтому в этом году такое количество бюджетных мест на аспирантуре", - пояснил Лисовой.

Мобилизация аспирантов: в Минобразования сказали, будут ли они иметь отсрочку
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Также известно, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦПАУ.

В то же время, сотрудники Национальной полиции имеют право принудительно доставлять людей, находящихся в розыске, в ТЦК и СП (в просторечии - военкоматы) в порядке административного задержания.

Кроме того, пока нет никаких веских оснований для продления времени, которое дается военнообязанным украинцам, для обновления своих военно-учетных данных.

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мобилизация война в Украине мобилизация в армию ТЦК и СП
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